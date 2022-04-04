فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

.. يثير القلق، انحياز قادة الفكر والسياسة، وكبار فلاسفة علم الاجتماع والحرب والتاريخ وعلم النفس، إلى تيارات متباينة الفكر بنتائجها المتباينة، ذلك انها ليست مستقرة لا في الولايات المتحدة، ا. في أوروبا والعالم الصناعي.

.. على هامش شراسة الحرب الروسية - الأوكرانية، وفي صراع انتي عسكري، يجتاح القارات العالمية، وصولا إلى بلادنا، المنطقة والشرق الأوسط، توقف صاحب كتاب "نهاية التاريخ والإنسان الأخير"، "فرانسيس فوكوياما" عند عملية الفهم المعاصر لإشكالية الحرب، مستندا إلى إرث فلسفي، ودراية بعلم اجتماع التاريخ والحضارات، ليحاول إعادة التاريخ عبر بوابات موسكو وكييف، فكتب فوكوياما رؤيته للتوغل الروسي في أوكرانيا، ناعيا تراث علمي وإنساني وحضاري، منبتا نحو تاريخ لحرب عالمية، قد تتفلت، وهو اي فوكوياما يدعو إلى أن [[ الليبرالية تحتاج الأمة ]]، ويتشعب في تأويل الحرب.

*غزو روسيا لأوكرانيا.. مجرد خدث!

.. فرانسيس فوكوياما،يدور في فلك الضرورات الأمنية التي تحددها القوى والأجهزة الأمنية الغربية، بشمولية انهيار الحضارات العولمة، والدعوة إلى ليبرالي الحدث، وغزو روسيا لأوكرانيا، مجرد حدث!.

.. رؤيتة عن نهاية التاريخ والإنسان الأخير، هو ضمن تيار وكتابٌاتد فَلسَفيٌّة اِجْتماعيِّة ، تقربت من العَالِمِ المخاتل وشخصية الفيلسوف السياسي، في الثقافة المعاصرة بالولايات الأميركية وكندا والعالم الغربي الأوروبي تحديدا.

اقتراب فكر الفيلسوف من السياسة والحرب، يغلي من نتائج تغييب منطق قوة السلاح، فاليوم وبعد مرور6 أسابيع على غزو أوكرانيا، كيف يفكر منظر في السياسة الغربية، فوكوياما، الذي كان في نهاية الثمانينات " صيف 1989" أثار الجدل بما نَشَرت له مجلة ناشيونال إنترست مقالاً، فلسفيا سياسيا بعنوان نهاية التاريخ؟

*ماذا يريد من الأمة، أميركا والغرب؟

.. يقرأ فوكوياما فصلا متباينا من حياته الفلسفة نابشا في مقارنة غزو روسيا لأوكرانيا، بما يمثل طارق الباب، ليقتل (الليبرالية الغربية)، وهو يستند إلى محفزات أسس لها وهي:

1*المحفز الأول:

. إذا نجح بوتين في تقويض الاستقلال والديمقراطية الأوكرانيين ، فسيعود العالم إلى عصر القومية العدوانية وغير المتسامحة التي تذكرنا بأوائل القرن العشرين. لن تكون الولايات المتحدة محصنة ضد هذا الاتجاه ، حيث يطمح الشعبويون مثل ترامب إلى تكرار أساليب بوتين الاستبدادية. من ناحية أخرى ، إذا قاد بوتين روسيا إلى كارثة فشل عسكريًا واقتصاديًا ، تبقى الفرصة لإعادة تعلم الدرس الليبرالي القائل بأن السلطة غير المقيدة بالقانون تؤدي إلى كارثة وطنية وإحياء المُثُل العليا لعالم حر وديمقراطي.

2*المحفز الثاني:

… لكن الغزو الروسي لأوكرانيا ينذر بمزيد من الفوضى والعنف في المستقبل.

3*المحفز الثالث؛ :

..أظهر غزو بوتين لأوكرانيا ، لسوء الحظ ، أن العالم لم يصل بعد إلى لحظة ما بعد التاريخ هذه وأن القوة العسكرية الغاشمة تظل الضامن النهائي للسلام للبلدان الليبرالية. لذلك من غير المرجح أن تختفي الدولة القومية باعتبارها الفاعل الأساسي في السياسة العالمية.

4*المحفز الرابع :

-الليبرالية في خطر. أساسيات المجتمعات الليبرالية هي التسامح مع الاختلاف ، واحترام الحقوق الفردية ، وسيادة القانون ، وكلها مهددة لأن العالم يعاني مما يمكن تسميته ركودًا ديمقراطيًا أو حتى كسادًا. وفقًا لمؤسسة فريدوم هاوس ، فقد تراجعت الحقوق السياسية والحريات المدنية في جميع أنحاء العالم كل عام على مدار الستة عشر عامًا الماضية. يتضح تراجع الليبرالية في القوة المتزايدة للأنظمة الاستبدادية مثل الصين وروسيا ، وتآكل المؤسسات الليبرالية - أو الليبرالية اسميًا - في دول مثل المجر وتركيا ، وتراجع الديمقراطيات الليبرالية مثل الهند والولايات المتحدة.

*هل من قومية في روسيا اليوم؟.

لكي يبرر ما يريد من الليبرالية، وكيف تنتج فكرا يناهض الحرب، قال فوكوياما، ملمحا إلى ذوبان القوميات البائدة:قادت القومية صعود اللاليبرالية. سخر القادة غير الليبراليين وأحزابهم وحلفاؤهم الخطاب القومي في السعي إلى سيطرة أكبر على مجتمعاتهم. إنهم يدينون خصومهم باعتبارهم نخبًا بعيدة المنال ، وكوزموبوليتانيين فاعلين ، وعولميون. إنهم يدّعون أنهم الممثلون الحقيقيون لبلدهم وأوصياءها الحقيقيون. في بعض الأحيان ، يصور السياسيون غير الليبراليين نظرائهم الليبراليين كاريكاتيرًا على أنهم غير فعالين وبُعدوا عن حياة الناس الذين يفترضون أنهم يمثلونهم. ومع ذلك ، فهم يصفون منافسيهم الليبراليين في كثير من الأحيان ليس فقط على أنهم خصوم سياسيون ولكن كشيء أكثر شرًا: أعداء الشعب.

.. ويعتقد فوكوياما، ان من نتاج الحرب الروسية الأوكرانية، ذلك الأرجح بين قوة السلطة والسلاح والابتعاد عن :طبيعة الليبرالية ذاتها، التي تجعلها عرضة لهذا الخط الهجومي.

.. يقف فوكوياما ما حا ليبرالي الأمة فيلفت :إن المبدأ الأساسي الذي تكرسه الليبرالية هو مبدأ التسامح: فالدولة لا تفرض المعتقدات أو الهويات أو أي نوع آخر من العقيدة. منذ ظهورها المؤقت في القرن السابع عشر كمبدأ منظم للسياسة ، قللت الليبرالية عن عمد من أنظار السياسة كي لا تستهدف "الحياة الجيدة" كما حددها دين معين أو العقيدة الأخلاقية أو التقاليد الثقافية ولكن في الحفاظ على الحياة نفسها في ظل ظروف لا يستطيع فيها السكان الاتفاق على ماهية الحياة الجيدة. هذه الطبيعة اللاأدرية تخلق فراغًا روحيًا ، حيث يسلك الأفراد طرقهم الخاصة ويختبرون فقط إحساسًا ضعيفًا بالمجتمع. تتطلب الأنظمة السياسية الليبرالية قيمًا مشتركة ، مثل التسامح والتسوية والمداولات ، لكنها لا تعزز الروابط العاطفية القوية الموجودة في المجتمعات الدينية والعرقية المتماسكة بإحكام. في الواقع ، غالبًا ما شجعت المجتمعات الليبرالية السعي غير الهادف للإشباع المادي للذات.

*من يرفض الحقيقة؟

تتوازى الحرب، مع حقيقة التفكير، فالدرس عند رجال الإعلام والفكر والثقافية، ليبرالي، منحاز إلى مبدأ سيادة الحرية، لكنه لا يناقش كيف فكر الغرب، حلف الناتو والادارة الأميركية، في الدفاع عن الشخصية الليبرالية في تاريخ أوكرانيا السياسي والاجتماعي، والداي إلى ليبرالي مصاغة تدعم خيارات التحولات الكبرى في التاريخ المعاصر، بعيدا عن رقابة وهيمنة السلطة،لهذا يخترع فوكوياما مصطلحة الخاص، (بيع الليبرالية)، وهو يؤسس لذلك بالقول:

تظل أهم نقطة بيع لليبرالية هي النقطة البراغماتية التي كانت موجودة منذ قرون: قدرتها على إدارة التنوع في المجتمعات التعددية. ومع ذلك ، هناك حدود لأنواع التنوع التي يمكن للمجتمعات الليبرالية التعامل معها. إذا كان هناك عدد كافٍ من الناس يرفضون المبادئ الليبرالية بأنفسهم ويسعون إلى تقييد الحقوق الأساسية للآخرين ، أو إذا لجأ المواطنون إلى العنف لتحقيق ما يريدون ، فلن تستطيع الليبرالية وحدها الحفاظ على النظام السياسي. وإذا ابتعدت المجتمعات المتنوعة عن المبادئ الليبرالية وحاولت بناء هوياتها الوطنية على العرق أو العرق أو الدين أو أي رؤية موضوعية أخرى مختلفة للحياة الجيدة ، فإنها تدعو إلى العودة إلى صراع دموي محتمل. إن العالم المليء بمثل هذه البلدان سيكون على الدوام أكثر انقساما ، وأكثر اضطرابًا ، وأكثر عنفًا.

*عدم التخلي عن فكرة الأمة.

عمليا، وفي مطلق رؤية فوكوياما السياسية والفلسفية، هو قطعا ليس، داخل ميدان الحرب، لا يقف على أطلال المدن المدمرة في أوكرانيا، لكنه ينادي ويدغدغ الذئب الليبرالي في نفوسنا لي احه الذئب السيبيري بوتين،ويقول بوضوح:

هذا هو السبب في أنه من المهم للغاية بالنسبة لليبراليين عدم التخلي عن فكرة الأمة . يجب أن يدركوا أنه في الحقيقة ، لا شيء يجعل عالمية الليبرالية غير متوافقة مع عالم الدول القومية. الهوية الوطنية قابلة للطرق ، ويمكن تشكيلها لتعكس التطلعات الليبرالية وغرس الإحساس بالمجتمع والهدف بين جمهور عريض.

،فوكوياما، ينحاز، ينهار داخليا، يعود الشارد المجال، ليقول:

لإثبات الأهمية الملحة للهوية الوطنية ، لا تنظر أبعد من المشكلة التي واجهتها روسيا في مهاجمة أوكرانيا. ادعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا ليس لها هوية منفصلة عن هوية روسيا وأن البلاد ستنهار على الفور بمجرد بدء غزوه. وبدلاً من ذلك ، قاومت أوكرانيا روسيا بعناد على وجه التحديد لأن مواطنيها موالون لفكرة أوكرانيا الديمقراطية المستقلة والليبرالية ولا يريدون العيش في دكتاتورية فاسدة مفروضة من الخارج. لقد أوضحوا بشجاعتهم أن المواطنين على استعداد للموت من أجل المُثُل الليبرالية ، ولكن فقط عندما تكون هذه المُثل جزءًا لا يتجزأ من بلد يمكنهم تسميته ببلدهم.

*الفراغ الروحي في الليبرالية

يرى فوكوياما، ان اللوحة النهائية لشكل العالم بعد الحرب، تتصف بمرحلة:تكافح المجتمعات الليبرالية لتقديم رؤية إيجابية للهوية الوطنية لمواطنيها. تواجه النظرية الكامنة وراء الليبرالية صعوبات كبيرة في رسم حدود واضحة حول المجتمعات وشرح ما هو مستحق للناس داخل وخارج تلك الحدود. هذا لأن النظرية مبنية على أساس ادعاء الشمولية. وكما أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، "يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق" ؛ علاوة على ذلك ، "يحق لكل فرد التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان ، دون تمييز من أي نوع ، مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو حالة أخرى ". يهتم الليبراليون نظريًا بانتهاكات حقوق الإنسان بغض النظر عن مكان حدوثها في العالم

*لحظة حرب، مجزرة بشرية.

.. في الفلسفة حيرة وشك، تراجع وديمومة، هي حرب دماغية قد يكون من الصعب التوفيق بين ادعاء الكونية وتقسيم العالم إلى دول قومية-خصوصا في وقت الحرب والمجازر والتغيير في دبلوماسية الحلول.

لا توجد نظرية ليبرالية واضحة ، على سبيل المثال ، حول كيفية رسم الحدود الوطنية ، وهو عجز أدى إلى صراعات داخلية ليبرالية حول الانفصالية في مناطق مثل كاتالونيا وكيبيك واسكتلندا والخلافات حول المعاملة المناسبة للمهاجرين واللاجئين. قام الشعبويون ، مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، بتوجيه هذا التوتر بين التطلعات العالمية لليبرالية والادعاءات الضيقة للقومية إلى تأثير قوي.

كما يقول فوكوياما:يشتكي القوميون من أن الليبرالية قد حلت روابط المجتمع الوطني واستبدلت بها كوزموبوليتانية عالمية تهتم بالناس في البلدان البعيدة بقدر ما تهتم ورفاقها المواطنين…وايضا:أسس القوميون في القرن التاسع عشر الهوية الوطنية على علم الأحياء واعتقدوا أن المجتمعات الوطنية متجذرة في أصل مشترك. لا يزال هذا موضوعًا لبعض القوميين المعاصرين ، مثل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ، الذي عرّف الهوية القومية المجرية على أنها قائمة على العرق المجري. سعى القوميون الآخرون ، مثل الباحث الإسرائيلي يورام هازوني ، إلى مراجعة القومية العرقية للقرن العشرين من خلال القول بأن الدول تشكل وحدات ثقافية متماسكة تسمح لأعضائها بمشاركة تقاليد كثيفة من الطعام والعطلات واللغة وما شابه.

*الادعاء الكوني.. وحرب الفكر



ينتهي بإمكانية نهاية كل شئ، إلا حاجتنا إلى ليبرالي الأمة، الحضن الدافئ المنحل للحرية والأمن والسلام قد تقف الليبرالية ، مع ادعاءاتها الكونية ، بشكل غير مريح جنبًا إلى جنب مع القومية الضيقة على ما يبدو ، ولكن يمكن التوفيق بين الاثنين، كماتتوافق أهداف الليبرالية تمامًا مع عالم مقسم إلى دول قومية. تحتاج جميع المجتمعات إلى استخدام القوة ، للحفاظ على النظام الداخلي وحماية نفسها من الأعداء الخارجيين. يقوم المجتمع، في تحولات الرقمية السابقة لتأثيرات الفكر الليبرالي، إلى عقد اجتماعي بين الأفراد المستقلين الذين يوافقون على التنازل عن بعض حقوقهم لفعل ما يحلو لهم مقابل حماية الدولة. يتم إضفاء الشرعية عليها من خلال القبول المشترك للقانون ، وإذا كانت ديمقراطية ليبرالية ، فانتخابات شعبية.

*قضايا خطيرة أفرزتها الحرب الروسية.. القومية الليبرالية

.. اثارني ما يزيد فوكوياما، من تحوير وتغيير في فهمه لإنهيار لغة السلام نقابل تبني أراء خطرة، تحتاج منا إلى توقف مثل قوله:(قد تبدو هذه الحجة مشابهة لتلك التي طرحها الباحث الإسرائيلي المحافظ Hazony في كتابه الصادر عام 2018 ، The Virtue of Nationalism.، الذي يدعو فيه إلى نظام عالمي قائم على سيادة الدول القومية).

إنه - زميل فوكوياما _ الذي يشير إلى نقطة مهمة في تحذيره من ميل الدول الليبرالية ، مثل الولايات المتحدة ، إلى الذهاب بعيدًا في السعي لإعادة تشكيل بقية العالم على صورتها الخاصة. لكنه مخطئ في افتراض أن البلدان الموجودة هي وحدات ثقافية محددة بوضوح وأنه يمكن بناء نظام عالمي سلمي من خلال قبولها كما هي. إن دول اليوم عبارة عن هياكل اجتماعية هي نتاج ثانوي للنضالات التاريخية التي غالبًا ما تضمنت الغزو والعنف والاستيعاب القسري والتلاعب المتعمد بالرموز الثقافية. هناك أشكال أفضل وأسوأ للهوية الوطنية ، ويمكن للمجتمعات أن تمارس الفاعلية في الاختيار فيما بينها.

على وجه الخصوص ، إذا كانت الهوية الوطنية مبنية على خصائص ثابتة مثل العرق أو العرق أو التراث الديني ، فإنها تصبح فئة إقصائية محتملة تنتهك المبدأ الليبرالي للمساواة في الكرامة. على الرغم من عدم وجود تناقض ضروري بين الحاجة إلى الهوية الوطنية والعالمية الليبرالية ، إلا أن هناك مع ذلك نقطة توتر قوية محتملة بين المبدأين. عندما تستند الهوية الوطنية على خصائص ثابتة ، يمكن أن تتحول إلى قومية عدوانية وحصرية ، كما حدث في أوروبا خلال الجزء الأول من القرن العشرين.

لهذا السبب ، يجب على المجتمعات الليبرالية ألا تعترف رسميًا بالجماعات القائمة على هويات ثابتة مثل العرق أو العرق أو التراث الديني. هناك أوقات ، بالطبع ، يصبح فيها هذا أمرًا لا مفر منه ، وتفشل المبادئ الليبرالية في التطبيق. في أجزاء كثيرة من العالم ، احتلت الجماعات العرقية أو الدينية نفس المنطقة لأجيال ولديها تقاليد ثقافية ولغوية خاصة بها. في البلقان والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا ، تعتبر الهوية العرقية أو الدينية في الواقع خاصية أساسية لمعظم الناس ، واستيعابهم في ثقافة وطنية أوسع هو أمر غير واقعي للغاية. من الممكن تنظيم شكل من أشكال السياسة الليبرالية حول عدة وحدات ثقافية ؛ الهند ، على سبيل المثال ، تعترف باللغات القومية المتعددة وقد سمحت في الماضي لدولها بوضع سياساتها الخاصة فيما يتعلق بالتعليم والأنظمة القانونية. غالبًا ما تكون الفيدرالية وما يصاحبها من تفويض للسلطات إلى الوحدات المحلية أمرًا ضروريًا في مثل هذه البلدان المتنوعة. يمكن تخصيص السلطة رسميًا لمجموعات مختلفة تحددها هويتها الثقافية في هيكل يسميه علماء السياسة "التوافقية". على الرغم من أن هذا قد نجح بشكل معقول في هولندا ، إلا أن هذه الممارسة كانت كارثية في أماكن مثل البوسنة والعراق ولبنان ، حيث ترى مجموعات الهوية نفسها عالقة في صراع محصلته صفر. في المجتمعات التي لم تتشدد فيها المجموعات الثقافية بعد لتصبح وحدات تحترم ذاتها ، فمن الأفضل التعامل مع المواطنين كأفراد وليس كأعضاء في مجموعات الهوية. غالبًا ما تكون الفيدرالية وما يصاحبها من تفويض للسلطات إلى الوحدات المحلية أمرًا ضروريًا في مثل هذه البلدان المتنوعة. يمكن تخصيص السلطة رسميًا لمجموعات مختلفة تحددها هويتها الثقافية في هيكل يسميه علماء السياسة "التوافقية". على الرغم من أن هذا قد نجح بشكل معقول في هولندا ، إلا أن هذه الممارسة كانت كارثية في أماكن مثل البوسنة والعراق ولبنان ، حيث ترى مجموعات الهوية نفسها عالقة في صراع محصلته صفر. في المجتمعات التي لم تتشدد فيها المجموعات الثقافية بعد لتصبح وحدات تحترم ذاتها ، فمن الأفضل التعامل مع المواطنين كأفراد وليس كأعضاء في مجموعات الهوية. غالبًا ما تكون الفيدرالية وما يصاحبها من تفويض للسلطات إلى الوحدات المحلية أمرًا ضروريًا في مثل هذه البلدان المتنوعة. يمكن تخصيص السلطة رسميًا لمجموعات مختلفة تحددها هويتها الثقافية في هيكل يسميه علماء السياسة "التوافقية". على الرغم من أن هذا قد نجح بشكل معقول في هولندا ، إلا أن هذه الممارسة كانت كارثية في أماكن مثل البوسنة والعراق ولبنان ، حيث ترى مجموعات الهوية نفسها عالقة في صراع محصلته صفر. في المجتمعات التي لم تتشدد فيها المجموعات الثقافية بعد لتصبح وحدات تحترم ذاتها ، فمن الأفضل التعامل مع المواطنين كأفراد وليس كأعضاء في مجموعات الهوية. يمكن تخصيص السلطة رسميًا لمجموعات مختلفة تحددها هويتها الثقافية في هيكل يسميه علماء السياسة "التوافقية". على الرغم من أن هذا قد نجح بشكل معقول في هولندا ، إلا أن هذه الممارسة كانت كارثية في أماكن مثل البوسنة والعراق ولبنان ، حيث ترى مجموعات الهوية نفسها عالقة في صراع محصلته صفر. في المجتمعات التي لم تتشدد فيها المجموعات الثقافية بعد لتصبح وحدات تحترم ذاتها ، فمن الأفضل التعامل مع المواطنين كأفراد وليس كأعضاء في مجموعات الهوية. يمكن تخصيص السلطة رسميًا لمجموعات مختلفة تحددها هويتها الثقافية في هيكل يسميه علماء السياسة "التوافقية". على الرغم من أن هذا قد نجح بشكل معقول في هولندا ، إلا أن هذه الممارسة كانت كارثية في أماكن مثل البوسنة والعراق ولبنان ، حيث ترى مجموعات الهوية نفسها عالقة في صراع محصلته صفر. في المجتمعات التي لم تتشدد فيها المجموعات الثقافية بعد لتصبح وحدات تحترم ذاتها ، فمن الأفضل التعامل مع المواطنين كأفراد وليس كأعضاء في مجموعات الهوية.

*إدارة التنوع، قبل الحرب أحيانا.

هذا ما يزيدنا ان نقترب منه: دورنا في إدارة التنوع والنظر إلى الحرب قبل وقعها، وها هي تدخل شهرها الثاني، فهل:ستكون الليبرالية في مأزق إذا رأى الناس أنها ليست أكثر من آلية لإدارة التنوع بشكل سلمي ، دون إحساس أوسع بالهدف الوطني. الأشخاص الذين عانوا من العنف والحرب والديكتاتورية يتوقون عمومًا للعيش في مجتمع ليبرالي ، كما فعل الأوروبيون في فترة ما بعد عام 1945. ولكن مع اعتياد الناس على الحياة السلمية في ظل نظام ليبرالي ، فإنهم يميلون إلى اتخاذ هذا السلام والنظام. كأمر مسلم به والبدء في التوق لسياسة توجههم نحو الغايات الأعلى. في عام 1914 ، كانت أوروبا خالية إلى حد كبير من الصراعات المدمرة لما يقرب من قرن ، وكانت جماهير الناس سعيدة بالخروج إلى الحرب على الرغم من التقدم المادي الهائل الذي حدث في تلك الفترة.

.. ويقول ايضا:ربما وصل العالم إلى نقطة مماثلة في تاريخ البشرية: فقد كان خاليًا من الحروب واسعة النطاق بين الدول لمدة ثلاثة أرباع القرن ، وشهد ، في غضون ذلك ، زيادة هائلة في الازدهار العالمي الذي أنتج بنفس القدر من الضخامة الاجتماعية. يتغيرون. لقد تم إنشاء الاتحاد الأوروبي باعتباره ترياقًا للقومية التي أدت إلى الحروب العالمية ، وفي هذا الصدد نجح بما يفوق كل الآمال. لكن الغزو الروسي لأوكرانيا ينذر بمزيد من الفوضى والعنف في المستقبل.

*منعطف حاسم.. كأنها الحرب.

يقر نا فوكوياما إلى لعبة السلم والتغبات، ينزلق نحو منعطف فير مرئي:

في هذا المنعطف ، هناك نوعان من المستقبلات المختلفة للغاية تقدم نفسها. إذا نجح بوتين في تقويض الاستقلال والديمقراطية الأوكرانيين ، فسيعود العالم إلى عصر القومية العدوانية وغير المتسامحة التي تذكرنا بأوائل القرن العشرين. لن تكون الولايات المتحدة محصنة ضد هذا الاتجاه ، حيث يطمح الشعبويون مثل ترامب إلى تكرار أساليب بوتين الاستبدادية. من ناحية أخرى ، إذا قاد بوتين روسيا إلى كارثة فشل عسكريًا واقتصاديًا ، تبقى الفرصة لإعادة تعلم الدرس الليبرالي القائل بأن السلطة غير المقيدة بالقانون تؤدي إلى كارثة وطنية وإحياء المُثُل العليا لعالم حر وديمقراطي، هذا ما بان من ليبزالية الأمة عند فوكوياما الذي نشر في ( فورين أفيرز)،ضمن دراسة فلسفية خطيرة، ربا يمتد اثرها لما بعد حرب روسيا أوكرانيا، كما لفت إلى ذلك في معهد فريمان سبوجلي للدراسات الدولية بجامعة ستانفورد.