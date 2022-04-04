الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تعتزم فرض مزيد من العقوبات على النظامين الروسى والبيلاروسى

وزارة الخارجية الكندية
وزارة الخارجية الكندية

أعلنت كندا، اليوم الإثنين، اعتزامها فرض المزيد من العقوبات الجديدة على النظامين الروسي والبيلاروسي، ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ودعم النظام البيلاروسي لها.


وأفادت وزارة الخارجية الكندية، في بيان، بأنه "تفرض الإجراءات المرتقبة قيودا على تسعة روس وتسعة أفراد من بيلاروسيا لتيسيرهم وتمكينهم من انتهاك سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية واستقلالها"، مشيرة إلى أن هؤلاء الأفراد هم شركاء مقربون من النظامين الروسي والبيلاروسي.


وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي: "من خلال تمكين فلاديمير بوتين بشن هجوم على أوكرانيا، فإن المتعاونين المقربين مع النظام متواطئون في الأحداث المروعة التي تتكشف أمام أعيننا .. تواصل كندا الوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا الشجاع الذي يقاتل من أجل حريتهم، ولن نتوقف عن الضغط على النظام الروسي حتى تغادر قواته الأراضي الأوكرانية".

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