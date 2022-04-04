الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية النمساوية: أحضرنا 270 شخصًا من ذوى الاحتياجات الخاصة من أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الاثنين، أنه تم إحضار 270 شخصًا معرضين للخطر من أوكرانيا إلى النمسا بالتعاون مع المبادرة الإنسانية الألمانية النمساوية.


وأوضحت وزارة الخارجية - في بيان - أن الأفراد الذين تم إحضارهم من أوكرانيا هم من الأطفال ذوي الإعاقات الجسدية والاحتياجات الخاصة الأخرى والنساء الحوامل والأمهات حديثي الولادة، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا في أمس الحاجة إلى الحماية من العمليات العسكرية، ولا يمكنهم الهروب منها بمفردهم.

 
وذكر البيان أن المبادرة الألمانية النمساوية تنظم قوافل إجلاء لهؤلاء الأشخاص منذ منتصف مارس الماضي، مشيرًا إلى أنه يتم نقل الأدوية والمواد الغذائية ومستلزمات النظافة إلى أوكرانيا بالحافلات من برلين وفيينا وقبل العودة يتم أخذ المحتاجين إلى أماكن حماية خاصة ونقلهم إلى بر الأمان.


يشار إلى أن وزارة الخارجية قامت مؤخرًا بنقل مرضى السرطان الأوكرانيين المشردين من بولندا و79 طفلاً من دار أيتام أوكرانية إلى النمسا.

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وائل لطفي

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