الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اول رد من وزارة التموين وحماية المستهلك حول الشوكولاتة المنتشرة يالحشيش

«شيكولاتة بالحشيش».. مصادر: «التموين» شكلت لجنة مشتركة للتحقيق في الواقعة

وزير التموين
وزير التموين

أثار حديث الدكتور جابر نصار، الرئيس السابق لجامعة القاهرة، حول دخول نبات الخشخاش المخدر في صناعة منتجات الشوكولاتة المستوردة من الخارج والتي تباع داخل السلاسل التجارية الكبرى، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقالت مصادر بوزارة التموين في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه جارى التأكد من وجود تلك النسبة داخل الشوكولاتة، وفي حال ثبوت وجود تلك النسبة، ستقوم الوزارة بسحب جميع أنواع المنتجات من السوق والمتاجر، وأكدت المصادر أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة وتحليل المنتج للتأكد من احتوائه المخدر من عدمه.

وتابعت المصادر، أن الوزارة بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات الرقابية بسحب عينات من أحد المولات والمتاجر الكبرى، للوقوف على حقيقة الأمر، مُشيرًة إلى أن هناك عدة جهات رقابية بدأت بالفعل في تنفيذ حملات رقابية مشتركة مع اتحاد الصناعات الغذائية وهيئة سلامة الغذاء ومسئولي وزارة الصحة ومفتشين وزارة التموين ورجال مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك وفروعه بعدد كبير من المحافظات، منوها أن جميع المفتشين يمتلكون صفة الضبطية القضائية.

كان الدكتور جابر نصار قد أعلن عبر صفحته الرسمية علي الفيس بوك أنه منذ مدة ليست بالقصيرة شكى لى الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعى بعضها طلب الجهات التى ينتمون إليها تحليل تعاطى المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الخشخاش ومشتقاته، الأمر الذى يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلي الفصل من الوظيفة علي الرغم من أنهم لايدخنون حتي السجائر".

اجراءات جابر نصار جامعة القاهرة حماية المستهلك الإجراءات القانونية الاستيراد والتصدير السلاسل التجارية تعاطي المخدرات مخدر الحشيش

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وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

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