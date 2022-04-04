وزير خارجية الجزائر يبحث مع لافروف محاور التعاون

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، ورئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، محاور التعاون بين بلاده وروسيا، وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال زيارة العمل، التي يقوم بها لعمامرة إلى موسكو على هامش مشاركته ضمن وفد مجموعة الاتصال العربية للمساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.

وقال لعمامرة، إن اللقاء تناول بحث المسائل المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة، قصد إضفاء ديناميكية جديدة على الآليات التي تؤطر العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

يذكر أن لعمامرة يتواجد في موسكو رفقة وزراء خارجية كل من مصر والأردن، السودان، والعراق، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، لإجراء مشاورات مع الجانب الروسي في إطار عمل مجموعة الاتصال العربية التي أقر مجلس وزراء جامعة الدول العربية تشكيلها خلال دورته الـ157، المنعقدة في التاسع من مارس الماضي بالقاهرة، لتولي متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالقضية الأوكرانية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.