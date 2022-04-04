الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد تجديد تعيينه.. 8 معلومات عن «صالح الشيخ» رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

الدكتور صالح عبد
الدكتور صالح عبد الرحمن

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرار جمهوري بتجديد تعيين الدكتور صالح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن الشيخ، رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير لمدة عام.

ونص القرار رقم 135 لسنة 2022، في مادته الأولى على: “يُجدد تعيين الدكتور صالح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن، رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 1 أبريل 2022”، ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على نشره في الجريدة الرسمية، والذي نُشر في عددها الصادر اليوم الاثنين الموافق 4 أبريل 2022.

وتستعرض «الدستور» أبرز المعلومات عن الدكتور صالح الشيخ، بعد صدور قرار جمهوري بتجديد تعيينه رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

  1. الدكتور صالح عبد الرحمن، أحد أبناء قرية ترعة ناصر التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر.
  2. عمل أستاذًا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأعدَّ الكثير من البحوث والدراسات الاقتصادية والخاصة باقتصاد مصر.
  3. تقلد منصب رئيس قسم الإدارة في جامعة المستقبل، وشاركَ في العديد من الندوات والفاعليَّات في جامعات خاصَّة بتطوير الإدارات المحليَّة.
  4. يحمل العديد من الخبرات والرؤىَ الجيَّدة التي تَسعى لتطوير الجهاز الإداري بالدولة.
  5. كان أحد أعضاء لجنة تطوير القصر العيني الفرنساوي عام 2014.
  6. تقلد منصب نائب وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري لشؤون الإصلاح الإداري بالدولة في فبراير 2017.
  7. شارك بورقة بحثية بعنوان "تطوير العشوائيات في مصر" في المؤتمر العلمي الدولي السادس والعشرين للخدمة الاجتماعية بعنوان "الخدمة الاجتماعية وتطوير العشوائيات" يوم 7 مارس 2013.
  8. ساعد خلال تولّيه منصب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالدولة، في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة للقيام بدوره التنموي، خاصَّة في ظل المرحلة الراهنة والتي تستعد فيها الحكومة للانتقال للعاصمة الإدارية.
الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي قرار جمهورى قرار جمهوري بتعيين الدكتور صالح عبدالرحمن المركزي للتنظيم والإدارة رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

حاكم مصرف لبنان يكشف حقيقة إفلاس البنك المركزى

لبنان يعلن الافلاس.. ما الذي يعنيه ذلك ؟

«الاختيار 3» الحلقة 3.. ضباط الأمن الوطنى يتتبعون خلية مدينة نصر

مصر تعزى السودان فى ضحايا «مركب سنار»

«لو فاتك التريند» حقيقة ظهور مايا خليفة في إعلانات رمضان وتصريحات منة عرفة تثير الجدل

وزير الخارجية يصل روسيا لمناقشة حل الأزمة الأوكرانية «صور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة