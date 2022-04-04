بعد تجديد تعيينه.. 8 معلومات عن «صالح الشيخ» رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرار جمهوري بتجديد تعيين الدكتور صالح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن الشيخ، رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير لمدة عام.
ونص القرار رقم 135 لسنة 2022، في مادته الأولى على: “يُجدد تعيين الدكتور صالح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن، رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 1 أبريل 2022”، ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على نشره في الجريدة الرسمية، والذي نُشر في عددها الصادر اليوم الاثنين الموافق 4 أبريل 2022.
وتستعرض «الدستور» أبرز المعلومات عن الدكتور صالح الشيخ، بعد صدور قرار جمهوري بتجديد تعيينه رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- الدكتور صالح عبد الرحمن، أحد أبناء قرية ترعة ناصر التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر.
- عمل أستاذًا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأعدَّ الكثير من البحوث والدراسات الاقتصادية والخاصة باقتصاد مصر.
- تقلد منصب رئيس قسم الإدارة في جامعة المستقبل، وشاركَ في العديد من الندوات والفاعليَّات في جامعات خاصَّة بتطوير الإدارات المحليَّة.
- يحمل العديد من الخبرات والرؤىَ الجيَّدة التي تَسعى لتطوير الجهاز الإداري بالدولة.
- كان أحد أعضاء لجنة تطوير القصر العيني الفرنساوي عام 2014.
- تقلد منصب نائب وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري لشؤون الإصلاح الإداري بالدولة في فبراير 2017.
- شارك بورقة بحثية بعنوان "تطوير العشوائيات في مصر" في المؤتمر العلمي الدولي السادس والعشرين للخدمة الاجتماعية بعنوان "الخدمة الاجتماعية وتطوير العشوائيات" يوم 7 مارس 2013.
- ساعد خلال تولّيه منصب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالدولة، في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة للقيام بدوره التنموي، خاصَّة في ظل المرحلة الراهنة والتي تستعد فيها الحكومة للانتقال للعاصمة الإدارية.