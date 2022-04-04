بعد تجديد تعيينه.. 8 معلومات عن «صالح الشيخ» رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرار جمهوري بتجديد تعيين الدكتور صالح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن الشيخ، رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير لمدة عام.

ونص القرار رقم 135 لسنة 2022، في مادته الأولى على: “يُجدد تعيين الدكتور صالح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن، رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 1 أبريل 2022”، ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على نشره في الجريدة الرسمية، والذي نُشر في عددها الصادر اليوم الاثنين الموافق 4 أبريل 2022.

وتستعرض «الدستور» أبرز المعلومات عن الدكتور صالح الشيخ، بعد صدور قرار جمهوري بتجديد تعيينه رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.