الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الروسى يعلن تسهيل إجراءات استيراد الأدوية الأجنبية

ميخائيل ميشوستن
ميخائيل ميشوستن

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستن، اليوم الإثنين، إن الحكومة الروسية تعمل على تبسيط استيراد الأدوية الأجنبية إلى البلاد وتسهيل إجراءات تسجيلها.

وأوضح ميشوستن - خلال اجتماع مع نواب حزب روسيا متحدة بمجلس الدوما - أنه "تم تغيير قوانين المشتريات الحكومية، ويمكن الآن شراء أدوية من تاجر واحد لمدة عامين.. لقد أوضحنا أيضًا إجراءات ترخيص إنتاجهم ونعمل الآن على تبسيط إجراءات التسجيل بالكامل".

وأضاف ميشوستن - وفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه سيتم أيضًا السماح باستيراد الأدوية بالأغلفة والتعبئة الأجنبية الخاصة بها، موضحًا أن ذلك سيسمح لمصنعي الأدوية التي تم تسجيلها حديثًا ولم يتم استخدامها مُسبقًا في السوق الروسية بجلبها إلى البلاد بشكل أسرع.

من جهة أخرى، أعلن المركز الروسي للاستجابة لجائحة فيروس كورونا، رفع كل القيود عن السفر عبر الحدود البرية إلى الصين سواء كان للروس الراغبين في الذهاب إلى الصين أو الأجانب القادمين إلى روسيا عبر الحدود المشتركة بين البلدين.

وأشار المركز - في بيان - إلى أن قرار إلغاء القيود على السفر برًا للمواطنين الروس ودخول الأجانب بين روسيا والصين سيدخل حيز التنفيذ بداية من 9 أبريل الجاري.

جدير بالذكر أن روسيا استأنفت الرحلات الجوية من وإلى الصين بداية من 28 يونيو العام الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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