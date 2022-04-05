«أشهرها القهوة والتدخين».. 11 عادة غذائية خاطئة تجنبها في رمضان

في شهر رمضان من كل عام تتغير العادات الغذائية وتصبح أكثر انضباطًا في المواعيد إلا أن هناك عادات خاطئة اعتاد البعض عليها خاصة فيما يتعلق بكميات الطعام في كل وجبة وهو ما يؤثر سلبًا على الصحة العامة.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور أبرز الغذائية الخاطئة في رمضان وفقًا لتقرير نشره موقع “سبوتنيك” الطبي..

1- التدخين

يبدأ معظم الناس إفطارهم بعد شرب كوب من الماء على تدخين سيجارة وهذا اكبر خطأ لان الجسم في وقت الإفطار يريد ان يتغذي بالعناصر التي فقدها طوال ساعات الصيام والتى تصل مدتها الى 14 ساعة صيام.

2- فنجان قهوة علي الريق

يقوم بعض الناس بالافطار مع السيجارة بتناول فنجان من القهوة وكما وضحنا ان الجسم يكون مفتقد عناصر غذائية هامة ومياه كثيرة ليعوض ما فقده مما يصيب القلب بقصور في الشريان التاجي او اصابة الاشخاص بجلطات مفاجئة.

3- شرب مياه مثلجة

مع ارتفاع درجات الحرارة يبدأ البعض إفطارهم بشرب مياه مثلجة أو باردة بكميات كبيرة وتكون المعدة من الداخل حرارتها مرتفعه وحساسة مما يصيبها بالقرح أو بالالتهابات القوية ويمكن ان تصل الى ثقب المعدة.

4- تناول وجبة كبيرة

يتناول بعض الناس وجبة افطار كبيرة مرة واحدة مما يصيب المعدة بالضغط يجب تقسيم الطعام وتشغيل المعدة اولا بكوب من العصير او بتناول بضع تمرات ثم الصلاة ثم بداية تناول الطعام.

5- الأكل بسرعة

ايضا من اكثر العادات الخاطئة التى تؤثر على المعدة بشكل ضار جدا هو تناول الطعام بسرعة كبيرة مما يؤثر ويضغط على جدار المعدة.

6- المشروبات والعصائر المحلاة

يفطر معظم الناس على المشروبات والعصائر المحلاة بالسكر وعلى العرقسوس والتمر الهندي وهذا خطا لان الجسم يحتاج الى الماء العادي في البداية حتى يتم تشغيل المعدة ويجب عدم اصطدامه مرة واحدة بالسكريات.

7- كثرة تناول النشويات

من الأخطاء الشائعة كثرة تناول النشويات مثل الارز والمكرونة والخبز ولكن من الصحيح تقسيم وجبة الافطار بين النشويات والبروتينات والحلويات والفواكه حتى يقدر الجسم على توازن مايدخل اليه من عناصر غذائية ولا يحدث به خلل.

8- تناول الأكل المقلي المشبع بالزيوت

يعتبر تناول الطعام المقلي في السمن الصناعي أو الزيوت المهدرجة او المشبع بالسمن من اخطر الاشياء التى يتم تناولها لانها تصيب الفلب بتصلب الشرايين المتعدد والجلطات المختلفة وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

9- الأكل بين الإفطار والسحور

يتناول بعض الناس في الفترة التى تكون بين وجبة الافطار ووجبة السحور بعض الطعام وهذا خطا كبير لانه يعرضهم للاصابة بالسمنة والتخمة.

10- إلغاء وجبة السحور

بعض الناس يقومون بالغاء وجبة السحور وهذا خطأ فادح فالجسم يحتاجها حتى يتمكن من مواصلة باقي ساعات الصيام.

11- اضطراب النوم

بسبب تغير ساعات الافطار والسحور وما قد يصيب الجسم من اجهاد يجب محاولة عدم السهر بعد صلاة الفجر ومحاولة انتظام النوم.