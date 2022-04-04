العراق واليمن يبحثان الأوضاع السياسية إقليميا ودوليا

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مع السفير الألماني في بغداد مارتن ييجر، الأوضاع السياسية والأمنية إقليميًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال استقباله السفير الألماني في بغداد، اليوم الإثنين، وفقًا لما أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية.

وقال مكتب الأعرجي - وفقًا لبيان - إنه تم بحث الأزمة الروسية الأوكرانية والهدنة في اليمن، مضيفًا أن اللقاء تطرق أيضًا إلى بحث ملف مخيم الهول الحدودي.

ونقل الأعرجي، ترحيب العراق بالهدنة الأممية في اليمن والاستفادة منها لحل الأزمة عبر جلوس جميع الفرقاء على طاولة الحوار، معربًا عن رغبة العراق في حل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والمفاوضات المباشرة بين البلدين.