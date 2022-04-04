الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لمياء الأمير تكشف أسرارًا جديدة عن علاقة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

لمياء الأمير
لمياء الأمير

كشفت الفنانة لمياء الأمير عن كواليس من حياة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، خلال فترة مراقبتها لزوجها الفنان سمير غانم قبل زواجهما.

وقالت خلال لقائها في برنامج "نص الحدوتة"، مع الإعلامية شيرين سليمان، والمذاع عبر فضائية cbc: "عندما بدأت العمل مع سمير غانم في مسرحية أهلًا يا دكتور، كانت دلال عبدالعزيز وقتها تصور في دبي، وكانت راوية صالح، زوجة عماد رشاد، تعمل مكانها، وعندما علمت بانضمامي للمسرحية قطعت التصوير وعادت لمصر، ووقتها وجدت أمير سيدهم، شقيق الفنان جورج سيدهم يطلبني في مكتبه وذهبت له ووجدتها فقالت لي أنت لمياء بقى؟، وقالت: اعملي اللي أنتي عايزاه ومالكيش دعوة بسمير غانم".

وأضافت: "دلال كان معها عربية 127 وكانت تقول لي دائمًا هاوصلك، وكانت تطمئن أن سمير وصل منزله، وبعدها تقوم بتوصيلي لمنزلي، ووقتها كنت في العباسية وهي تقيم بالعجوزة، وكانت طوال الوقت تستمع لأغنية أكدب عليك".

وأكدت أن الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، كانت شخصية جميلة وحنينة واجتماعية وبنت بلد، وكان فيها الكثير من الصفات الجيدة وسافرتا معًا للكثير من الدول وكانتا تقيمان في غرفة واحدة خلال السفر، مشيرة إلى أن مسرحية “أهلًا يا دكتور” تم تسجيلها مع الفنانة "إيفا"، والتي حلت محلها فيما بعد ولم تسجل مرة أخرى خلال تواجدها.

وكشفت أن علاقتها بدلال عبدالعزيز، ظلت متواصلة حتى قبل خمس سنوات انشغلت كل منهما في حياتها وعائلتها ولم يسألا على بعضهما.

لمياء الأمير دلال عبدالعزيز سمير غانم مسرحية السفر

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وائل لطفي

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