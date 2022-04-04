الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«البحوث الإسلامية» يرد على مَن يتهمون علم الكلام بالمغالاة فى استخدام الدليل العقلى

د. نظير عياد
د. نظير عياد

واصل الدكتور نظير عيّاد، الأمين  العام لمجمع البحوث الإسلامية، حديثه عن علم الكلام في برنامجه والذي يستطرد فيه تصحيح بعض المفاهيم المتعلقة ببعض العلوم، حيث تعرض لبعض الأسباب التي يحتجّ بها المعترضون علي هذا العلم ولعل من أهمها: إنكار البعض أن لهذا العلم جذورا وأصولا ثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وأوضح الأمين العام، خلال الحلقة الثالثة من برنامج "نحو فهم سليم" أن هذا العلم تدور موضوعاته حول الله -تبارك وتعالى-، ذاتًا وصفاتًا وأفعالًا، وكذلك حول النبوة واليوم الآخر إلى غير ذلك، وأن هذه الأمور تشتمل على أركان الإيمان الستة وقد ورت باستفاضة في القرآن الكريم ومما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة واضحة أن القرآن الكريم هو المصدر الأول لهذا العلم، وأن الكثير من الآيات تتحدث عن ذات الله تبارك وتعالي ذاتا وصفات وأفعالا، وما يجب وما يجوز ومايستحيل في حقها، وكذلك ما يتعلق بالنبوة واليوم الآخر والكثير من الموضوعات  التي  تدخل في مسائل  العقيدة.

واختتم حديثه بالرد على حُجّة المعترضين على هذا العلم وقولهم بالمغالاة في استخدام الدليل العقلي، مبينًا أن هذا غير صحيح وبعيد عن مناط التفكير الصحيح ، حيث إن النبي صلي الله عليه وسلم درّب أصحابه على استخدام العقل عمليًا في كثير من المواقف، وكذلك دعوة القرآن الصريحة في كثير من الآيات لاستخدام العقل، وفي هذا كله ما يؤكد على أن استخدام هذا العلم للدليل العقلي إنما ينطلق من دعوة قرآنية واضحة وتطبيق عملي للنبي -صلى الله عليه وسلم-.

الدكتور نظير عي ا القرآن الكريم السنة النبوية الشريفة نحو فهم سليم ح ج ة المعترضين

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

حاكم مصرف لبنان يكشف حقيقة إفلاس البنك المركزى

لبنان يعلن الافلاس.. ما الذي يعنيه ذلك ؟

«لو فاتك التريند» حقيقة ظهور مايا خليفة في إعلانات رمضان وتصريحات منة عرفة تثير الجدل

وزير الخارجية يصل روسيا لمناقشة حل الأزمة الأوكرانية «صور»

الرئيس السيسى يوجه بالتنسيق بين الجهات المعنية لضمان التشغيل الأمثل للشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة

لمياء الأمير تكشف أسرارًا جديدة عن علاقة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان