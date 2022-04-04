تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق داخل مخزن للقطن بمركز سمنود، دون خسائر بشرية، مما أدى إلى وجود حالة من الفزع والهلع بين الأهالي.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز سمنود، بورود بلاغ باندلاع حريق داخل مخزن للقطن بسمنود ملك أحد المواطنين، وانتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية وسيارتا إطفاء، وتم إخماد النيران دون خسائر بشرية.

وجار ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص مكان الحريق وتحديد أسبابه، وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات، وحرر محضر وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.