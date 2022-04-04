الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي: تشكيل فريق مشترك مع كييف للتحقيق في جرائم حرب بأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تشكيل فريق تحقيق مشترك مع أوكرانيا لجمع الأدلة حول ما وصفها بـ"جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه تم "تشكيل فريق تحقيق مشترك مع كييف لجمع الأدلة حول جرائم الحرب في أوكرانيا"، مشيرة إلى "استعداد الاتحاد إرسال فريق تحقيق لتعزيز جهود النيابة العامة الأوكرانية فضلاً عن تقديم الدعم الفني والمالي لعمليات التحقيق"، حسبما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية.


وأكدت المسؤولة الأوروبية - خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - ضرورة حشد "الاتحاد الأوروبي لجهوده لمحاسبة القوات الروسية المسؤولة عن جرائم الحرب في أوكرانيا".

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