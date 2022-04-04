الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان يعلن تخفيف إجراءات مواجهة كورونا

فراس الأبيض
فراس الأبيض

أعلن وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض، تخفيف الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا وإلغاء كافة التدابير المفروضة على المنشآت التجارية والسياحية والمتعلقة بالنسب المسموح بها من سعة المؤسسات السياحية والمطاعم والمقاهي مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقيود العامة الصحية المتعلقة بالحد من انتشار الفيروس مثل التهوية والسلامة العامة للعاملين. 
وقال الأبيض -في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين - إن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية للفيروس قررت وقف العمل بإلزام رواد المطاعم والمؤسسات السياحية والعاملين فيها بأن يكونوا ملقحين أو بحوزتهم فحص PCR سلبي شرط أن يكون للمؤسسة ومسئوليها هامش الحركة لإجراء الفحوص اللازمة للعاملين في حال كان هناك شك بوجود إصابات.
وحول الإجراءات على المطار، أضاف أن الوزارة اتخذت قرارا سابقا بالتوقف عن إجراء PCR بالمطار ولكنها تبقي على تشددها بضرورة إجراء الوافدين للفحص قبل المجيء إلا إذا كانوا ملقحين بالكامل عبر تلقي الجرعات الثلاث. 
وأوضح أن الوزارة لم يعد لديها اتجاه لإقفال البلد أو المرافق السياحية والإقتصادية والأسواق، مشيرا إلى أن هناك مسئولية فردية بالنسبة إلى من لديهم مخاطر صحية عالية بأن يأخذوا الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم.
وأكد أن تخفيف إجراءات مواجهة كورونا جاء نتيجة الانخفاض الملحوظ بعدد الإصابات في لبنان، حيث انخفضت نسبة الإيجابية في الفحوص إلى حوالي 5% بعدما بلغت في مرحلة معينة 20%، مشيرا إلى أن نسبة إشغال المستشفيات باتت الآن بحدود 10% بعدما وصلت إلى حوالي 80%.
وأشار الى أن فحوصات أجرتها منظمة الصحة العالمية في لبنان أظهرت أن نسبة المناعة الموجودة عند المواطنين والمقيمين تفوق 80%، مؤكدا أن أزمة فقدان السيولة التي برزت في الفترة الأخيرة تنذر بخطر كبير يؤثر سلبا على النظام الصحي في لبنان، حيث أن البنوك لا تؤمن للمواطنين أو المستشفيات أو المستوردين النقد المطلوب.

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