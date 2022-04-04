تصريحات دينا الشربيني بعد الانفصال تثير جدل «التواصل الاجتماعي»

كان لظهور الفنانة دينا الشربيني مع الإعلامية شيرين عرفة، خلال برنامج "أدينا بندردش"، عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" أثر وانتشار واسع.

وقدمت "الشربيني" العديد من التصريحات عن حياتها الخاصة لأول مره خلال اللقاء واتسمت تصريحاتها بالجرأة والإثارة على غير العادة.

روت دينا الشربيني عن تفاصيل خاصة تحدثت فيها لأول مرة عن علاقتها بعمرو دياب، وخاصة نفسيتها بعد الانفصال، مشيرة إلى أن انتقادات الجمهور لعلاقتها مع عمرو دياب كانت غير إنسانية وكانت عامل رئيسي لسوء نفسيتها، قائلة: "أنا عامة لا أركز على انتقادات الجمهور بسبب مشكلة قديمة في حياتي، ولكن كل ما يهمني هم أهلي".

تعبت في الجونة واتنقلت للمستشفى

وكشفت دينا، عن الوعكة الصحية التي مرت بها عقب الانفصال قائلة: "بعد الانفصال تعبت بصورة كبيرة، وأثناء وجودي في مهرجان الجونة، قمت بعمل دايت قوي وعلى إثره ساءت حالتي الصحية، وتم نقلي للمستشفى".

وأكدت أنها تشعر الأن بأن الله يحبها ويحميها من كل المشاكل التي تتعرض لها موضحة دينا الشربيني أنها تستنكر وجود الأخطاء في شريك حياتها وتلك هو الخطأ التي وقعت فيه.

"مش ناسية الأيام الحلوة"

أكدت دينا، أنه رغم الانفصال عن الهضبة عمرو دياب إلا أنها تتذكر الأيام الحلوة التي قضتها، ولكنها تذكرت أيضًا الشائعات التي طالتها قائلة: "خلوني حامل 4 مرات.. طب ازاى؟!"، وقبل إغلاق الحديث في هذا السياق أكدت دينا أنها لا تستطيع أن تعيش دون حب، وأملها في الحب لا يقل.

أنا عندي مشكلة مع السوشيال ميديا

وأوضحت دينا أنها تتجاهل السوشيال ميديا وابتعدت عنها باستثناء تطبيق "تيك توك"، حيث لم تعد ترغب في معرفة ما يقوله عنها الناس، وإنما تهتم فقط لأمر من تقابلهم في الشوارع ولا تعد تريد الانخراط في مثل تلك الأزمات التي مرت بها والجدير بالذكر ان هذا اللقاء هو الأول لدينا الشربيني عقب إعلان انفصالها والتي أحدثت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماع حيث تناول هذا اللقاء متابعة كبيرة من جمهور خاصة أنه تم كشف فيه عن تفاصيل ما بعد الانفصال.