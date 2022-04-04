الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تعلن إرسال أكثر من 38 ألف عامل طبى إلى شانغهاى

الصين
الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين إرسال أكثر من 38 ألف عامل طبي من مناطق مختلفة في البلاد، إلى شانغهاي للمساعدة في مكافحة تفشي مرض "كورونا" في المدينة.

ونقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية عن المسؤولة في لجنة الصحة جياو يا هوي قولها، "إن أكثر من 11 ألفًا من العاملين الطبيين تولوا مسئولية العمل في المستشفيات المؤقتة، بينما تولى أكثر من 23 ألفًا مسئولية جمع عينات الحمض النووي فيما جرى إرسال نحو 4 آلاف لدعم العمل في المختبرات المعملية للكشف عن الإصابة بـ(كوفيد-19)".

وأكدت جياو حشد فرق لإجراء اختبارات الحمض النووي بقدرة معالجة يومية تبلغ 2.38 مليون أنبوب اختبار.
وسجلت شانغهاي، المركز المالي للصين، 425 حالة إصابة محلية مؤكدة أمس وأطلقت المدينة اليوم حملة لاختبارات الحمض النووي على مستوى المدينة.

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