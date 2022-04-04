الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: نتابع جهود توحيد المصرف المركزى الليبى

ويليامز
ويليامز

بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبياستيفاني ويليامز، مع رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري؛ سبل توحيد مصرف ليبيا المركزي وآلية تنفيذ الميزانية.
جاء ذلك خلال لقائهم، اليوم الإثنين، بالعاصمة تونس، بحضور السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ومسؤولين آخرين. 
وذكرت قناة "218 الليبية" أن اللقاء تضمن بحث وإيجاد الحلول السريعة كافة لدعم مؤسسة النفط لزيادة الإنتاج، موضحة أنه عكس توجسًا متناميًا لدى المسؤولين الغربيين من أن يطاول الصراع السياسي مؤسسة النفط وبقية المؤسسات السيادية، لاسيما في ظل حاجة الغرب إلى زيادة إمدادات الطاقة من دول مثل ليبيا لخفض الاعتماد على الإمدادات الروسية.

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