الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تسجيل 3 آلاف و334 إصابة جديدة بكورونا فى سنغافورة

كورونا فى سنغافورة
كورونا فى سنغافورة

أعلنت السلطات الصحية السنغافورية اليوم الاثنين تسجيل 3 آلاف و334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و7 حالات وفاة خلال الـ"24" ساعة الماضية.
وذكرت آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة السنغافورية- أوردتها شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية اليوم - أن من بين الإصابات الجديدة بالفيروس، 3 آلاف و282 حالة عدوى محلية، و52 حالة أخرى واردة إلى البلاد من الخارج.
ولفتت الوزارة إلى أنه حتى اليوم ارتفع إجمالي حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليون و113 ألفا و78 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات الناجمة من مضاعفات الإصابة بالمرض في البلاد إلى 1283 حالة.
ووصل عدد المصابين بالمرض الذين يتلقون العلاج اللازم بالمستشفيات إلى 522 مصابا، بينما يرقد 20 مريضا في حالة صحية حرجة بوحدات الرعاية المركزة.
كما أن 95% من نسبة السكان المؤهلين بسنغافورة لتلقي اللقاح المضاد للفيروس قد أكملوا نظام تطعيمهم بالكامل، كذلك تلقى نحو 72% من إجمالي عدد السكان الجرعات المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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وائل لطفي

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