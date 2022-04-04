«الدستور» يرصد أبرز الشخصيات الحقيقية التي ظهرت في الاختيار 3 حتى الآن

يرصد مسلسل «الاختيار 3» فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، وكيف أنهم كانوا يتسببون في حرب أهلية فترة تولي محمد مرسي، ويرصد العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها ويتطرق العمل لبطولات للجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من "الحقائق التي تعرض لأول مرة" وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

وظهرت عدد من الشخصيات الحقيقية في مسلسل "الاختيار 3" على رأسهم شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي جسدها الفنان ياسر جلال، وبرع في أداءها بحكم من الجمهور.

ويرصد "الدستور" أبرز الشخصيات الحقيقية التي ظهرت في الاختيار 3 - القرار، في سياق السطور التالية.

الفريق أول عبد الفتاح السيسي

برع الفنان ياسر جلاب في تجسيد شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحكم من الجمهور وجميع روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة في طريقة الحديث والصوت المميز الذي ظهر به.



خيرت الشاطر

تمكن الفنان خالد الصاوي، من تأدية شخصية الإخواني خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، حيث ظهر بطريقة وشكل مقارب للشخصية الأساسية التي يجسدها خلال الأحداث، وبالتفاصيل الظاهرية التي كان يبدو عليها «الشاطر».

نادية رشاد

جسدت الفنانة نادية رشاد، شخصية والدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول ظهور لها مع بداية الحلقة الثانية التي عرضت أمس، ويعتبر المسلسل بمثابة عودتها للفن بعد ابتعادها لفترة طويلة .



صبري فواز

أتقن الفنان صبري فواز، دوره في تجسيد شخصية المعزول محمد مرسي، في أولى الحلقات التي عرضت لمسلسل الاختيار 3 - القرار.



إسعاد يونس

ستظهر الفنانة إسعاد يونس دور وزيرة الثقافة إيناس عُبد الدايم، خلال الحلقات المقبلة من مسلسل الاختيار 3 - القرار.

عبد العزيز مخيون

يجسد عبد العزيز مخيون دور المرشد مُحَمَّدْ بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية وقت حكمهم للبلاد.



مفيد عاشور

يجسد الفنان مفيد عاشور في مسلسل" الاختيار ٣- القرار" شخصية الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومن المقرر عرضه في رمضان حصريا على قنوات ON، وشبكة واتش إت الإلكترونية ضمن مسلسلات رمضان 2022.



منى عبد الغني

جسدت الفنانة منى عبد الغني، شخصية قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتصار السيسي، بشكل بارع ومميز.

أحمد بدير

لعب الفنان أحمد بدير ببراعة شديدة شخصية المشير حسين طنطاوي، في مسلسل الاختيار 3.

بيومي فؤاد

ظهر الفنان بيومي فؤاد، بشخصية الإخواني الدكتور سعد الكتاتني، الذي كان يمثل رئيسًا لمجلس النواب في عهد الجماعة الإرهابية.

عصام السقا

جسد الفنان عصام السقا، شخصية محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي حركة تمرد ، وحاليًا عضو مجلس النواب.

الاختيار 3 - القرار

وقررت القناة العارضة أن تعرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوميا عبر قناة ON، ويعاد المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرِا والثالثة والنصف عصرًا، على أن يعرض عدة مرات على قناة ON DRAMA أيضا.

ويشارك في ملحمة “الاختيار 3”، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.