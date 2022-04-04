الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حلايب وشلاتين تشهد منافسات دورى مراكز الشباب حياة كريمة

جريدة الدستور

 

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ، أن حلايب وشلاتين تشهد منافسات قوية بدوري مراكز  شباب حياة كريمة في نسخته التاسعة، والذي يقام بمشاركة 17000 ألف لاعب من 569 مركز شباب، وبرعاية شركة توتال.


أكد وزير الشباب والرياضة أن الاهتمام بمنافسات الدوري وخاصةً في المناطق الحدودية يأتي في إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بالمحافظات الحدودية تنميتها فى كافة المجالات، وذلك وفقًا لاستراتيجية بناء الإنسان ورؤية مصر2030.



وأشار صبحي إلى أن النسخة الحالية من دوري مراكز الشباب هي نسخة استثنائية تحمل مسمى «حياة كريمة» في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن المصري في جميع المحافظات وفى شتى المجالات، معلنًا عن إقامة النهائي في يونيو المقبل باستاد القاهرة الدولي.


ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن دوري مراكز الشباب يحقق إعادة دعم مراكز الشباب بشكل إيجابى من خلال المشاركة الفعالة، وتثقيف الشباب من خلال خوض المباريات المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية ودعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة، وبث روح الحماس وتكوين وعى رياضي وتنافسي بين اللاعبين في مراكز الشباب، بالإضافة إلى جذب الشباب إلى مراكز الشباب وتفعيل دور الرياضة للشباب، وترسيخ أهداف الرياضة البدنية والصحية التربوية والاجتماعية.

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