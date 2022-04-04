تفاصيل تعاون الإنتاج الحربى والهجرة لإنشاء مصانع لتحويل مخلفات الموز لأسمدة

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي" وشركة بابيرس الأسترالية في مجال إنشاء مصانع تحويل مخلفات أشجار الموز إلى (ورق وأسمدة ومنسوجات، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى وبحضور السيد دومليك بيرى نائب السفير الأسترالي.

وقد قام بالتوقيع على بروتوكول التعاون من جانب وزارة الإنتاج الحربى المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، ومن جانب شركة بابيرس الأسترالية Edward byrt رئيس مجلس إدارة الشركة وحضر مراسم التوقيع المهندس محمد شيرين شحاته المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير و محمد بكر المستشار الإعلامى للوزير والدكتوره عايدة الصبان مستشار الوزير ومحمد فؤاد مترجم السيد الوزير والمهندس منير هلال رئيس قطاع المتابعة الفنية والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم بالهيئة والدكتور مهندس رامى عازر المدير التنفيذى و العضو المنتدب لشركة بابيرس أستراليا والمهندسة هبه نايل المدير التنفيذى لفرع شركة بابيرس أستراليا بمصر.

فى البداية تم الترحيب بالحضور، وأوضح الوزير مرسي أن توقيع هذا البروتوكول يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكذلك المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لتحقيق أقصى إستفادة من منظومة المخلفات الصلبة الجديدة.

حيث أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن توقيع هذا البروتوكول يهدف إلى التعاون بين " الهيئة القومية للإنتاج الحربي" و " شركة بابيرس الأسترالية" في مجال إنشاء مصانع تحويل مخلفات أشجار الموز إلي ( ورق وأسمدة ومنسوجات) حيث يشمل نطاق عمل البروتوكول التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات وهي ( إنشاء مصانع تحويلية للمخلفات الزراعية لمنتجات صالحة للإستخدام مرة أخري، تصنيع المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار اللازمة والتي سوف تستخدم في تحويل مخلفات أشجار الموز والتي تبلغ مايزيد عن ٢ مليون طن سنوياً إلي منتجات صالحة للاستخدام ، إنتاج الاسمدة والمخصبات الزراعية المبتكرة ، إنتاج الألياف واللب الصالح لإنتاج الورق والكرتون والمنتجات الخشبية المبتكرة وكذلك أيضا إنتاج أدوات التعبئة والتغليف).

وأكد الوزير أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة وهي إستخدام التكنولوجيا وكافة النظريات والعلوم الحديثة لاستنباط صناعة وطنية متطورة عالية التنافسية وذلك من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدني لتساهم في خطة التنمية الشاملة بالدولة معتمدة في ذلك علي الانفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.



كما جدد الوزير "مرسى" الشكر والتقدير للسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على دعمها وتعاونها الدائم مع وزارة الإنتاج الحربى من خلال استقطاب الشركات العالمية العاملة فى مجالات مختلفة لبحث أوجه التعاون المشترك مع الوزارة ،مثمنا جهود وزيرة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والأخوة العرب بوطنهم الأكبر.

وعلى هامش فعاليات توقيع بروتوكول التعاون أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي أن التحديات الكبيرة التي نتجت عن الأوضاع العالمية ومنها جائحة كورونا وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتى أثرت سلباً ولا تزال على الوضع الاقتصادي العالمي كما كان لها تداعياتها على الوضع الاقتصادي القومي إلا أن الدولة المصرية على الرغم من ذلك استمرت في دعم الأسعار وإتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم المواطنين والجهات المتضررة لتحقيق التوازن في أسواق العمل بما ساهم في إحتواء التأثيرات السلبية لهذه الأوضاع وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014.

من جانبها أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون الفريد والمثمر بين الوزارتين وحجم الإنجازات التي تحققها وزارة الإنتاج الحربي في مجال الصناعة المدنية جنبا الي جنب مع الصناعات الدفاعية مشيرة إلي التعاون البناء بين الوزارتين لإتاحة الفرصة لعلمائنا وخبرائنا بالخارج، للمشاركة في دعم جهود التنمية الصناعية وايجاد حلول مبتكرة للتحديات المختلفة خاصة في مجالات الصناعات المستقبلية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن بروتوكول التعاون بين " الهيئة القومية للإنتاج الحربي" وشركة بابيرس الأسترالية " في مجال إنشاء مصانع تحويل مخلفات أشجار الموز إلي ( ورق وأسمدة ومنسوجات)، يأتي كأحد ثمار التعاون مع خبرائنا المصريين بالخارج في مجال الصناعة في ضوء مؤتمرات "مصر تستطيع"، وخاصة النسخة السادسة "مصر تستطيع بالصناعة"، موجهة الشكر للمهندس رامي عازر، الرئيس التنفيذي لشركة بابيروس الأسترالية، على جهوده في توسيع نشاط الشركة ونقل التكنولوجيا المستخدمة في الصناعات الخضراء وتدوير المخلفات إلى أرض الوطن والتي تعد من المشروعات الرائدة عالميًا.

وأكدت مكرم أن سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" ساهمت خلال السنوات الماضية تشبيك عدد كبير من العلماء والخبراء المصريين بالخارج بعدد 19 وزارة وهيئة معنية مما جعل لهم دورا في 5 مشروعات قومية تعمل عليها الدولة في المرحلة الحالية، وتم تنفيذ نحو 30 نتيجة على الأرض خرجت عن هذه المؤتمرات، وهذا ما يعكس أهمية مؤتمرات "مصر تستطيع" في ربط أبناءنا الخبراء بالخارج بوطنهم الأوم للاستفادة من خبراتهم العميقة.

ومن جانبه، أكد دومليك بيرى نائب السفير الأسترالى حرص بلاده على زيادة استثماراتها بمصر خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أهمية منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة المصرية والتى لاقت قبولاً كبيراً من مختلف الهيئات الاقتصادية العالمية، لافتا إلى حرص الحكومة الاسترالية على إتمام هذا البرنامج بنجاح وهو ما يصب فى النهاية فى مصلحة الاقتصاد المصرى، وأشاد " بيري" بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر، كما أشاد بدور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب، وكذلك اهتمام الدولةالمصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية.

وأشار Edward Byrt رئيس مجلس إدارة شركة " بابيرس الأسترالية" ان شركته مدرجة على البورصة الأسترالية ومتخصصة فى إنتاج التكنولوجيات البيئية الحديثة و إستثمرت قرابة 25 عام فى البحث العلمى و التطبيقى لإنتاج تكنولوجيا و معدات إنتاج و منتجات من المخلفات الزراعية و بالأخص مخلفات زراعة الموز المتوافرة بكثرة على مدار العام، كما تمتلك " بابيرس" براءات إختراع مسجلة فى أنحاء العالم وبما فيها مصر لحماية ممتلكاتها الفكرية فى مجال المنتجات الورقية والخشبية والمنسوجات والأسمدة والمخصبات الزراعية وقامت شركة بابيروس أستراليا بإنشاء و تشغيل مصنع بمحافظة سوهاج لتصنيع منتجات خشبية و ورقية وكذلك الأسمدة و المخصبات الزراعية من مخلفات زراعات الموز المصرية بإستخدام ملكيتها الفكرية ، و خطوط إنتاج ومعدات من تصميمها و تنفيذها، و إستخدام خطوات ووصفات و طرق إنتاج من إبتكراها.

ما أدى إلى نجاح مصنع شركة بابيروس أستراليا فى سوهاج فى إنتاج سماد عضوى سائل من مخلفات زراعات الموز والذي ساعد بدوره علي نجاح إستخدام السماد السائل العضوى على مستوى جمهورية مصر العربية فى شتى المحاصيل والزراعات لمدة عامين متتاليين.

من جانبه أضاف الدكتور مهندس رامى عازر المدير التنفيذى و العضو المنتدب لشركة بابيرس أستراليا أن الشركة تنتج منظمات ومحفزات نمو تدخل فى صناعة الأسمدة والمخصبات، مركبات عضوية و طبيعية تدخل فى صناعة مستحضرات التجميل ،و آخرى تدخل فى صناعة الأدوية ،وكذا مركبات عضوية و طبيعية تدخل فى صناعات الأغذية ، بالإضافة إلي مركبات عضوية و طبيعية تدخل فى صناعة كيماويات البناء الحديث، مركبات عضوية و طبيعية تدخل فى صناعة الغزل و النسيج، مركبات عضوية وطبيعية تدخل فى صناعة البلاستيك وتعمل كبديل للبلاستيك.

كما أعرب " عازر" عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى بما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات بشرية وتكنولوجيه هائلة تساعد على نجاح هذا التعاون.

بدوره أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على حرص الوزارة على توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الصناعات العسكرية والمدنية داخل الشركات والوحدات التابعة وذلك تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.