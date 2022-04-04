تزامنًا مع حديث الرئيس.. إعلام السويس تطلق حملة "قوى قلبِك" لمواجهة جرائم الابتزاز الإلكترونى

دشن طلاب قسم الاتصالات التسويقية المتكاملة بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس حملة توعوية لمواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني، وجاءت الحملة تحت عنوان "قوي قلبِك".

وصرح محمد البدوي، أحد أعضاء الحملة، بأن ما شهده الشارع المصري خلال الفترة الماضية من حالات انتحار كان دافعا أساسيا لانطلاق الحملة، لتكون سببا في توعية الفتيات وتوجيههم للتعامل بطريقة قانونية حيال المبتز.

وأضاف أن حملة "قوي قلبِك" تهدف لنشر ثقافة الوعي والتعامل الآمن مع وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن دورها الأهم وهو مواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني.

وتأتي الحملة تحت رعاية الأستاذ الدكتور أمين سعيد، عميد كلية الإعلام، الدكتور السيد عبدالرحمن، رئيس قسم الاتصالات التسويقية، والدكتورة ياسمين عبدالله، المشرف على المشروع.

جدير بالذكر أنه يشارك بالحملة 19 طالبة وطالبا من طلاب قسم الاتصالات التسويقية المتكاملة بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس.