الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«متنفعيش محامية».. أبلة فضيلة تروي كواليس انضمامها للإذاعة

أبلة فضيلة
أبلة فضيلة

تمر اليوم الاثنين، ذكرى ميلاد أبلة فضيلة، التي تعد من أشهر وأقدم برامج الأطفال في مصر، فهى من مواليد 4 أبريل لعام 1929.

ولم يخطر ببال أبلة فضيلة انضمامها للإذاعة المصرية، فقالت في تصريحات لها، إنها التحقت بكلية الحقوق بناء على رغبة والدها وشقيقها "فقال لو هتروحى الجامعة يكون مع أخوكى وهو رايح وهو جاي تكوني معاه".

وتابعت أبلة فضيلة:"عندما تخرجت من كلية الحقوق، وأردت أن أتدرب، فذهبت إلى مكتب حمدى باشا زكى فكانت الإذاعة تابعة له، وبدأ يكتشف أنني أقوم بتطفيش الزبائن من المكتب وقال لى هذا لا يصح انتي جاية تطفشي الزبائن، فكنت خارجة من الجامعة بريئة وكنت بتعامل معاهم بإنسانية، وقال لي لا تنفعى تكوني محامية انتي تروحى إذاعة ومفكرتش أبدًا في قصة الانضمام للإذاعة".

واستكملت: "عجبتني جدًا الوظيفة في الإذاعة، فكنت أرى عبد الوهاب وأم كلثوم، فوجدتها وظيفة جديدة، وكنت غير متخصصة، وعندما جاء التليفزيون بدأت أتخصص في برامج الأطفال عندما جاء بابا شارو رئيس للتليفزيون، فقلت لبابا شارو لابد أن تقدمني حتى يتقبلني الأطفال، فوافق وكان هذا من كرم أخلاقه، وقلت له في البداية مقدرش أخد مكانك مش هانجح، فقال هتنجحى، وشجعنى للغاية، ورفضت أروح التليفزيون وحبيت الإذاعة جدًا".

واستطردت قائلة:"في يوم من الأيام جاءت سوزان مبارك مبني الإذاعة مخصوص حتى تراني، فقالت لصفوت الشريف وكان آنذاك وزير الإعلام، ماما فضيلة تروح التليفزيون ظنًا منها أنها ترقيني، ولكني رفضت وقلت أنا حابه الإذاعة".

وأشارت إلى أن الإذاعة لها سحر عظيم، فالتليفزيون إذا جلست أمامه فسوف تراني ولكن الإذاعة لها سحر التخيل فسوف تتخيلني، وفى الحقيقة لم يصيبني الملل من البرنامج، فأحب الأطفال وحبيت لمتهم وأهاليهم أصبحوا يحبوني وأهاليهم يكلموني في التليفون، وبدأت أدور عن قصص الأطفال من المؤلفات، والدكتورة سهير القلاماوي ساعدتني كثيرًا.

برامج الأطفال أبلة فضيلة الإعلامي محمود سعد حمدى باشا زكى كلية الحقوق بابا شارو مبني الإذاعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

حاكم مصرف لبنان يكشف حقيقة إفلاس البنك المركزى

لبنان يعلن الافلاس.. ما الذي يعنيه ذلك ؟

«الاختيار 3» الحلقة 3.. ضباط الأمن الوطنى يتتبعون خلية مدينة نصر

مصر تعزى السودان فى ضحايا «مركب سنار»

«لو فاتك التريند» حقيقة ظهور مايا خليفة في إعلانات رمضان وتصريحات منة عرفة تثير الجدل

وزير الخارجية يصل روسيا لمناقشة حل الأزمة الأوكرانية «صور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة