الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق يلتهم ونشًا لرفع الأوزان الثقيلة بالمحلة

حريق يلتهم ونش لرفع
حريق يلتهم ونش لرفع الأوزان

شهد طريق المحلة- المنصورة اندلاع حريق التهم ونشًا، نتج عنه حدوث انفجار في تانك السولار، وتفحم الونش بالكامل، وانتقلت الحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عصام مصطفى عوض، مأمور مركز المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق فى ونش لرفع الأوزان الثقيلة بطريق المحلة- المنصورة، أمام قرية محلة أبوعلى، وسماع دوى انفجارات بسبب انفجار تانك السولار.

وانتقلت سيارتا مطافئ، وتمت السيطرة على النيران، التي أتت على الونش بالكامل، وبالفحص المبدئي تبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

طريق المحلة المنصورة حريق تفحم الونش

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