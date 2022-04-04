مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لمواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لمواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية.

وعرض وزير التموين خلال الاجتماع السابق للجنة موقف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، بما في ذلك القمح، والأرز، والزيت، والسكر، والمكرونة، والفول، واللحوم الحية، والدواجن، كما تم استعراض المتوسط اليومي لأسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى المتوسط الشهري لأسعار السلع الأساسية من الدواجن واللحوم، كما تم التطرق إلى نتائج الرصد الميداني لتوافر السلع الغذائية بالسوق المحلية.