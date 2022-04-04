الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«للأم العاملة».. نصائح للصيام في وجود أطفال

صورة ارشفية
صورة ارشفية

العمل في شهر رمضان مهمة شاقة ويصعب أحياناً التركيز على العمل، و يصبح الأمر أكثر صعوبة عندما تكونين أماً عاملة، ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع «naukrigulf» بعض النصائح التي ستساعدك على جعل عملك وحياتك الشخصية تسير بسلاسة طوال الشهر:

كن أكثر تنظيما

هذا الشهر ليس عليك فقط أن تظل متماسكًا روحانيًا ولكن أيضًا تظل منظمًا مهنيًا اسحب مخططك وقم بعمل روتين يومي، والأهم من ذلك، عليك الالتزام به، ضع جداول زمنية مناسبة للصلاة والقيام بالأعمال المنزلية وتلبية احتياجات أسرتك والاعتناء بالواجبات المنزلية أو دراسات طفلك.

تعلم بعض حيل الطبخ

 يعد تحضير وجبة للأسرة مهمة شاقة وتستغرق وقتًا طويلاً ، وتصبح أكثر صعوبة عندما تصوم أثناء رعاية الوظيفة والطفل في نفس الوقت، فيجب  التخطيط لوجباتك وفقًا لقدراتك، و إذا كنت تعتقد أن لديك ما يكفي من الوقت لإعداد وجبة كاملة ، فابحث عنها خلاف ذلك، يمكنك  سحب كرات اللحم المجمدة من الفريزر في بعض الأحيان، إذا كنت مشغولاً للغاية ، يمكنك الذهاب لتناول وجبات مطبوخة مسبقًا للإفطار والسحر.

استفد من التكنولوجيا للتسوق

أصبح التسوق عبر الإنترنت أحد أكبر الفوائد للأشخاص الذين ليس لديهم وقت للذهاب للتسوق جسديًا،و يمكنك توفير الكثير من الوقت الثمين في شهر رمضان بالتسوق عبر الإنترنت وبالطبع توفير بعض المال أيضًا، وفي الوقت الحاضر، يمكن للمرء شراء البقالة عبر الإنترنت ولا داعي للقلق بشأن الجودة، و اترك العناصر التي لا يمكن تسوقها عبر الإنترنت للتسوق في عطلة نهاية الأسبوع.

تعلم لتفويض عملك

 هل لديك عمل معلق في المكتب يمكن لشخص آخر تغطيته لك؟ يجب أن تتعلم تفويض عملك، وهل تقوم بجميع الأعمال المنزلية في المنزل؟ توقف عن كونك سوبر أم على الأقل في شهر رمضان. تفويض بعض المسؤوليات.

كن صادقًا مع نفسك واعرف اهتماماتك

في بعض الأحيان قد تمرض أو قد يكون من المهم للغاية أن تسافر إلى مكان ما، كأم عاملة ، لا يمكنك دائمًا لوم نفسك على هذه الأشياء، و عندما تفهم أن نواياك صحيحة ولكنك غير قادر على الصيام ، امتنع عن ذلك سيؤذيك أكثر من فعل الخير.

حدد بعض الوقت مع عائلتك

الإفطار هو الوقت المثالي لتكون مع عائلتك ومشاركة الروح الدينية، ولذا حدد مواعيد عملك بحيث يمكنك قضاء بعض الوقت مع عائلتك، ويساعد هذا كل فرد في الأسرة على الترابط بشكل أفضل، تذكر أن الأسرة التي تقضي الوقت معًا هي أسرة سعيدة سيوفر وقتًا كافيًا لتقضيه مع أطفالك.

حدد مواعيد نهائية واقعية

لا تحدد أبدًا أي مواعيد نهائية للعمل غير واقعية ولديك شك في القيام بذلك في الوقت المحدد، و سيؤدي ذلك إلى إعاقة عملك في المكتب وفي حياتك الشخصية، وستجد نفسك تعمل بعد المواعيد النهائية بدلاً من قضاء الوقت في الصلاة ومع العائلة،و يمكنك التحدث مع مديرك وأنا متأكد من أن أي شخص سيتفهم أن هذا شهر خاص ، ويحتاج إلى اعتبارات خاصة.

شهر رمضان العمل في شهر رمضان النصائح التي ستساعدك حياتك الشخصية بسلاسة طوال الشهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

حاكم مصرف لبنان يكشف حقيقة إفلاس البنك المركزى

لبنان يعلن الافلاس.. ما الذي يعنيه ذلك ؟

«الاختيار 3» الحلقة 3.. ضباط الأمن الوطنى يتتبعون خلية مدينة نصر

مصر تعزى السودان فى ضحايا «مركب سنار»

«لو فاتك التريند» حقيقة ظهور مايا خليفة في إعلانات رمضان وتصريحات منة عرفة تثير الجدل

وزير الخارجية يصل روسيا لمناقشة حل الأزمة الأوكرانية «صور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة