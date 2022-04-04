«للأم العاملة».. نصائح للصيام في وجود أطفال

العمل في شهر رمضان مهمة شاقة ويصعب أحياناً التركيز على العمل، و يصبح الأمر أكثر صعوبة عندما تكونين أماً عاملة، ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع «naukrigulf» بعض النصائح التي ستساعدك على جعل عملك وحياتك الشخصية تسير بسلاسة طوال الشهر:

كن أكثر تنظيما

هذا الشهر ليس عليك فقط أن تظل متماسكًا روحانيًا ولكن أيضًا تظل منظمًا مهنيًا اسحب مخططك وقم بعمل روتين يومي، والأهم من ذلك، عليك الالتزام به، ضع جداول زمنية مناسبة للصلاة والقيام بالأعمال المنزلية وتلبية احتياجات أسرتك والاعتناء بالواجبات المنزلية أو دراسات طفلك.

تعلم بعض حيل الطبخ

يعد تحضير وجبة للأسرة مهمة شاقة وتستغرق وقتًا طويلاً ، وتصبح أكثر صعوبة عندما تصوم أثناء رعاية الوظيفة والطفل في نفس الوقت، فيجب التخطيط لوجباتك وفقًا لقدراتك، و إذا كنت تعتقد أن لديك ما يكفي من الوقت لإعداد وجبة كاملة ، فابحث عنها خلاف ذلك، يمكنك سحب كرات اللحم المجمدة من الفريزر في بعض الأحيان، إذا كنت مشغولاً للغاية ، يمكنك الذهاب لتناول وجبات مطبوخة مسبقًا للإفطار والسحر.

استفد من التكنولوجيا للتسوق

أصبح التسوق عبر الإنترنت أحد أكبر الفوائد للأشخاص الذين ليس لديهم وقت للذهاب للتسوق جسديًا،و يمكنك توفير الكثير من الوقت الثمين في شهر رمضان بالتسوق عبر الإنترنت وبالطبع توفير بعض المال أيضًا، وفي الوقت الحاضر، يمكن للمرء شراء البقالة عبر الإنترنت ولا داعي للقلق بشأن الجودة، و اترك العناصر التي لا يمكن تسوقها عبر الإنترنت للتسوق في عطلة نهاية الأسبوع.

تعلم لتفويض عملك

هل لديك عمل معلق في المكتب يمكن لشخص آخر تغطيته لك؟ يجب أن تتعلم تفويض عملك، وهل تقوم بجميع الأعمال المنزلية في المنزل؟ توقف عن كونك سوبر أم على الأقل في شهر رمضان. تفويض بعض المسؤوليات.

كن صادقًا مع نفسك واعرف اهتماماتك

في بعض الأحيان قد تمرض أو قد يكون من المهم للغاية أن تسافر إلى مكان ما، كأم عاملة ، لا يمكنك دائمًا لوم نفسك على هذه الأشياء، و عندما تفهم أن نواياك صحيحة ولكنك غير قادر على الصيام ، امتنع عن ذلك سيؤذيك أكثر من فعل الخير.

حدد بعض الوقت مع عائلتك

الإفطار هو الوقت المثالي لتكون مع عائلتك ومشاركة الروح الدينية، ولذا حدد مواعيد عملك بحيث يمكنك قضاء بعض الوقت مع عائلتك، ويساعد هذا كل فرد في الأسرة على الترابط بشكل أفضل، تذكر أن الأسرة التي تقضي الوقت معًا هي أسرة سعيدة سيوفر وقتًا كافيًا لتقضيه مع أطفالك.

حدد مواعيد نهائية واقعية

لا تحدد أبدًا أي مواعيد نهائية للعمل غير واقعية ولديك شك في القيام بذلك في الوقت المحدد، و سيؤدي ذلك إلى إعاقة عملك في المكتب وفي حياتك الشخصية، وستجد نفسك تعمل بعد المواعيد النهائية بدلاً من قضاء الوقت في الصلاة ومع العائلة،و يمكنك التحدث مع مديرك وأنا متأكد من أن أي شخص سيتفهم أن هذا شهر خاص ، ويحتاج إلى اعتبارات خاصة.