جامعة الفيوم: «مقومات النجاح والجديد في علوم المواد» ندوة بالمكتبة المركزية

شهد الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، الندوة التي نظمها قطاع الدراسات، والتي جاءت تحت عنوان "مقومات النجاح والجديد في علوم المواد" تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم.

حاضر خلالها الدكتور محمود عبد الحفيظ، أستاذ علم الفيزياء المساعد بكلية العلوم بالفيوم، وجامعة هارفارد الأميركية، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والإنسانيات.

بحضور صالح العوني، عميد كلية العلوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والباحثين والطلاب، وذلك اليوم الإثنين بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

صرَّح عرفه صبري، أن محمود عبد الحفيظ أحد النماذج الناجحة في مجال علوم الفيزياء، وهو أحد سفراء التميز، الذين يقدمون صورة مشرفة لجامعة الفيوم، وأنه يتميز بالسعي والمثابرة، ويقدم العون للعديد من الباحثين الشباب، كما أسهم بشكل فعال في تطوير قسم الفيزياء بجامعة الفيوم، حيث بات القسم يتحصل على أجهزة ومعامل ذات قدرات كبيرة.

وشدد على ضرورة تحلي الباحثين والطلاب بالعمل الدائم على تطوير أنفسهم، واكتساب المهارات والمعارف، وخوض التجارب والتعلم بشكل مستمر.

ومن جانبه تحدث محمود عبد الحفيظ، عن بداية رحلته بقسم الفيزياء بالفيوم، مشيرًا إلى أن هناك نوعين من الأهداف قصيرة المدى وطويلة المدى، كما حدد سيادته مقومات النجاح والتي شملت السعي، والاجتهاد، والتفاؤل، والإيجابية، والمشاركة في الأعمال التطوعية، والمرونة، ومساعدة الآخرين.

وشدَّد على ضرورة العمل الجاد، وتنظيم الوقت، وحسن التعامل مع الأساتذة، وتعلم اللغات، والشغف بالعلم، والقدرة على اتخاذ القرار. والانضباط، والإلمام بأساسيات العلم المراد التخصص فيه.

كما تطرق إلى الحديث حول آخر التطورات العلمية في مجال فيزياء المواد، مؤكدًا أن هناك بحوثًا متطورة تجرى الآن في هذا المجال، لقياس خصائص المواد في درجات حرارة معينة.

واستمع عرفة صبري، ومحمود عبد الحفيظ، لتساؤلات الطلاب والباحثين الحاضرين، وقاموا بالإجابة عنها.