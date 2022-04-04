رئيسة السلطة التنفيذية فى هونج كونج تتنحى فى يونيو المقبل

أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج «كاري لام»، الإثنين، عن أنها ستتنحى في يونيو، بعد ولاية شهدت بخروج تظاهرات ضخمة مؤيدة للديمقراطية وعزل الإقليم عن العالم لمكافحة تفشي "كوفيد-19".

وقالت "لام"- المدعومة من بكين- إنها لن تترشح لولاية ثانية في مايو، عندما تعين لجنة مصغرة الزعيم الجديد للإقليم.

وأوضحت أمام الصحفيين: "سوف أنهي ولايتي التي امتدّت على خمس سنوات كرئيسة للسلطة التنفيذية في 30 يونيو، وأختم رسميًا مسيرتي المهنية التي استمرت 42 عاما في الحكومة".

وأكدت لام (64 عامًا) أن قادة بكين الذين أبلغتهم بنواياها في مارس 2021، "تفهموا واحترموا" خيارها الذي عزته إلى "اعتبارات عائلية".

وقالت: "علي أن أضع أفراد عائلتي في المرتبة الأولى، وهم يعتبرون أن الوقت حان للعودة إلى المنزل".