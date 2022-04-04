«قومي المرأة» يواصل تدريبات ريادة الأعمال في عدة محافظات

واصلت فروع المجلس القومي للمرأة بمحافظات أسيوط والبحيرة والإسماعيلية والشرقية، تدريبات ريادة الأعمال التي ينفذها المجلس على مستوى الجمهورية لتمكين السيدات اقتصاديًا، بقرى ومراكز تلك المحافظات خلال الفترة من ٢٨ مارس حتى ٤ أبريل ٢٠٢٢، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كما نفذ فرع المجلس القومي للمرأة جلسات دوار استهدفت سيدات ورجال بقرى مراكز عدة محافظات مثل (كفرالشيخ ودمياط والمنوفية وقنا وأسوان والغربية والبحيرة والإسماعيلية).

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي بقرى حياة كريمة في 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الجلسات التوعوية «جلسات الدوار» يستهدف توعية ١٠ ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة.