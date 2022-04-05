الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

تنظمها الطريقة القادرية.. رئيس مؤسسة الملتقى يشارك في فعاليات ليلة الوصال 98

الملتقى العالمى للتصوف
الملتقى العالمى للتصوف

شارك الدكتور منير القادري رئيس مؤسسة الملتقى العالمي للتصوف، اليوم الاثنين، فى فعاليات ليلة الوصال رقم 98 والتى تنظمها الطريقة القادرية البودشيشية بالتعاون مع مؤسسة الملتقى. 

وقال الدكتور منير القادري:  "الصوفية المغاربة ابتعدوا عن "التصوف الفلسفي"، وانشغلوا بما يلبي حاجات المجتمع من الأمن، في مختلف تجلياته، منها الأمن من الأطماع الخارجية التي كانت تهدد البلاد في بعض الحقب التاريخية، حيث أقاموا الرباطات لحماية الثغور، وكذا الأمن الغذائي بإصلاح الأراضي وبناء الزوايا لإطعام عابري السبيل، وإيواء المحتاجين، إضافة الى الأمن الروحي بحماية العقيدة ونشر العلوم بحمل مشعل تعليم الناس أمور دينهم، وغير ذلك، من أنواع الأمن التي جنّد صوفية المغرب كل إمكاناتهم وطاقاتهم من أجل تعزيزها والحفاظ عليها وترسيخها.

وأكد " القادرى" على الدور العظيم الذي لعبه التصوف المغربي في استتباب الأمن الروحي لدى المغاربة، وفي ترسيخ الوحدة بينهم، مما جعل المغرب عبر تاريخه الشامخ بفعل تذوقه للفكرة الصوفية آمنا مطمئنا يرفل في حلل الوئام والاستقرار، لحمة جسمه في ذلك الثوابت من عقيدة أشعرية، وفقه مالكى، وتصوف سني و إمارة المؤمنين الضامنة لها، موردا في هذا السياق مقتطفا من  الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين  في لقاء سيدي شيكر  "ظل قطبا للتسامح بين الأديان السماوية ثابت القدم في السير على نهج الوسطية والاعتدال مبرهنا في كل وقت وحين على تشبثه بأصالته وثوابته مراعيا على الدوام فضائل الانفتاح والتفاهم وتبادل الخبرات، والإقرار بضرورة الجمع بين آداب الأخذ والعطاء بين الأفراد والجماعات، والحضارات والثقافات". 

وقال القادري: "إنها نظرة استشرافية من الملك محمد السادس ملك المغرب، إلى ثابت التصوف باعتباره تراثا روحيا كبيرا ورأسمالًا لا ماديا، تتجاوز قيمته الوظيفة التاريخية أو الاجتماعية أو النفسية، إلى النظر إليه باعتباره مقوما أساسا من مقومات الهوية المغربية الأصيلة".

رئيس مؤسسة الملتقى التصوف المغربي لعب دور عظيم استتباب الامن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

سفارة أوكرانيا: روسيا تعترض سفينة محملة بالقمح متجهة إلى مصر

القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل

لبنان يعلن الافلاس.. ما الذي يعنيه ذلك ؟

«متداولة بالأسواق».. شكولاتة بالحشيش تتسبب فى فصل أصحاب وظائف مهمة

سفارة روسيا: لم نمنع وصول سفينة القمح الأوكرانية إلى مصر

آخر موعد لشهادة 18 البنك الأهلي| موعد انتهاء شهادة ١٨% بنك مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة