الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة بمجمع الأحياء شمال العاصمة

جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء وذلك لمتابعة سير العمل والعمل على المنظومة الجديدة والتنبيه على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وقام الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بمتابعة إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع ابو بكر الصديق من السواح بحي الأميرية

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وشدد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية على سرعة الانتهاء من الإصلاح وإعادة الشيء لأصله.

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وفي سياق آخر قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتوزيع دفعة من "هدية الرئيس" لقاطني الأسمرات من 60 ألف هدية مخصصة لمواطنى القاهرة الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء.

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وأكد محافظ القاهرة أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ساهمت بشكل كبير فى تغيير شكل الحياة إلى الأفضل.

مجمع الأحياء المركز التكنولوجي الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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