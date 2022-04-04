الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ القاهرة لـ«الدستور»: استغلال وقت تأجيل افتتاح شجرة مريم للتطوير

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة

قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه تسبب تأجيل افتتاح شجرة مريم بالمطرية في إبراز التطويرات التي قامت بها محافظة القاهرة بالمنطقة والعمل على تطويرات أخرى خاصة بالمحال الموجودة.

وأوضح "صابر"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن شارع المطراوي الواقع به شجرة مريم تم تغيير معالمه من طلاء واجهات العقارات وتشجير ورصف والشوارع.

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أن محافظة القاهرة تبذل جهدًا كبيرًا في تطوير مسار العائلة المقدسة وتضعه كأبرز الأعمال.

كان قام اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتوزيع دفعة من "هدية الرئيس" لقاطني الأسمرات من 60 ألف هدية مخصصة لمواطني القاهرة الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء.

وأكد محافظ القاهرة أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ساهمت بشكل كبير فى تغيير شكل الحياة إلي الأفضل.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تسعى دائمًا إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن مديرية التضامن الاجتماعي ستقوم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة بتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية وحالات تكافل وكرامة في الأحياء الأكثر احتياجًا كالمقطم ومنشأة ناصر والبساتين وحلوان والمعصرة و15 مايو والسيدة زينب وقاطني المشروعات التى أقامتها الدولة بديل للأماكن غير الآمنة، مع التأكد من وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها، مشيرًا إلى أنه تم إعداد قاعدة بيانات بالمستحقين لتوجيه كرتونة حياة كريمة إليهم والاستفادة من تلك المبادرة النبيلة التي تستهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي.  

شجرة مريم مسار العائلة المقدسة نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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