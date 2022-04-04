بوتين يوقع مرسوما بفرض قيود على تأشيرات دخول روسيا لمواطني الدول غير الصديقة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، مرسوما بفرض قيود على منح تأشيرات دخول مواطني الدول غير الصديقة إلى روسيا.

وذكر الكرملين - في بيان اليوم - أن هذا المرسوم يأتي ردا على الإجراءات غير الودية لدول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأجنبية، التي فرضعت عقوبات على روسيا.

وأشار إلى أن المرسوم يمس الدول ومواطنيها والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين بشكل دائم أو المقيمين بشكل مؤقت في روسيا وحاملي وثائق السفر الصادرة عن هذه الدول الأجنبية أو الاتحاد الأوروبي ومواطنيه وكياناته القانونية، مؤكدا أن الأحكام الواردة في المرسوم الرئاسي تمس على وجه الخصوص أعضاء الوفود الرسمية لدول الاتحاد الأوروبي والصحفيين.

وتعتقد الحكومة في كييف أن أولى الإشارات الإيجابية بدأت تظهر، بعد أسابيع من المفاوضات بين مندوبي روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب.

وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين ديفيد أراخاميا في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقيان قريبا.

وأضاف أنه تم إحراز تقدم بالفعل بصدد مسودات الوثائق المتعلقة بالمفاوضات حتى أن "المحادثات المباشرة بين رئيسي الدولتين" باتت محتملة، لكنه لم يدل بأي تفاصيل عن الوضع الحالي للمفاوضات.

وعلى صعيد آخر، دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الدول والشركات إلى الاستثمار في جهود إعادة الإعمار، وبشكل خاص تطوير الموانئ والمدن على البحر الأسود، وإعادة بناء القطاع البحري.

وقال زيلينسكي - في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأسترالي عبر تقنية الفيديو كونفرانس - "إن العالم لم يشهد منذ عشرات السنوات تهديدا باستخدام الأسلحة النووية كما هو الحال الآن، فإن المسئولين الروس يناقشون بشكل منفتح إمكانية استخدام الأسلحة النووية".

وحذر من أنه إذا لم يتم التصدي لروسيا الآن ووقفها فإن ذلك سيشجع الدول الأخرى في العالم التي تسعى إلى شن حرب مماثلة ضد جيرانها إلى المضي قدما، الأمر الذي من شأنه أن يهدد أمن العالم.