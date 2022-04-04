الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يوقع مرسوما بفرض قيود على تأشيرات دخول روسيا لمواطني الدول غير الصديقة

بوتين
بوتين

 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، مرسوما بفرض قيود على منح تأشيرات دخول مواطني الدول غير الصديقة إلى روسيا.

وذكر الكرملين - في بيان اليوم - أن هذا المرسوم يأتي ردا على الإجراءات غير الودية لدول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأجنبية، التي فرضعت عقوبات على روسيا.

وأشار إلى أن المرسوم يمس الدول ومواطنيها والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين بشكل دائم أو المقيمين بشكل مؤقت في روسيا وحاملي وثائق السفر الصادرة عن هذه الدول الأجنبية أو الاتحاد الأوروبي ومواطنيه وكياناته القانونية، مؤكدا أن الأحكام الواردة في المرسوم الرئاسي تمس على وجه الخصوص أعضاء الوفود الرسمية لدول الاتحاد الأوروبي والصحفيين.

وتعتقد الحكومة في كييف أن أولى الإشارات الإيجابية بدأت تظهر، بعد أسابيع من المفاوضات بين مندوبي روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب.

وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين ديفيد أراخاميا في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقيان قريبا.

وأضاف أنه تم إحراز تقدم بالفعل بصدد مسودات الوثائق المتعلقة بالمفاوضات حتى أن "المحادثات المباشرة بين رئيسي الدولتين" باتت محتملة، لكنه لم يدل بأي تفاصيل عن الوضع الحالي للمفاوضات.

وعلى صعيد آخر، دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الدول والشركات إلى الاستثمار في جهود إعادة الإعمار، وبشكل خاص تطوير الموانئ والمدن على البحر الأسود، وإعادة بناء القطاع البحري.

وقال زيلينسكي - في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأسترالي عبر تقنية الفيديو كونفرانس - "إن العالم لم يشهد منذ عشرات السنوات تهديدا باستخدام الأسلحة النووية كما هو الحال الآن، فإن المسئولين الروس يناقشون بشكل منفتح إمكانية استخدام الأسلحة النووية".

وحذر من أنه إذا لم يتم التصدي لروسيا الآن ووقفها فإن ذلك سيشجع الدول الأخرى في العالم التي تسعى إلى شن حرب مماثلة ضد جيرانها إلى المضي قدما، الأمر الذي من شأنه أن يهدد أمن العالم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

لبنان يعلن الافلاس.. ما الذي يعنيه ذلك ؟

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

أخبار فاتتك.. لبنان يعلن الإفلاس وتوقعات بزيادة أسعار الوقود

للمعلمين.. 15 معلومة عن مكافأة المشاركين في امتحانات الشهادة الاعدادية

مصرع طالب صدمه جرار زراعى أسفل كوبرى كفر شكر فى القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان