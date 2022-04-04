استمرار ارتفاع الوفيات والإصابات بـ«كورونا» فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الإثنين، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 200 ألف و968 حالة إصابة، وسجلت البلاد حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2991 وفاة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و305 آلاف و199 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 70 حالة تعاف، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و290 ألفًا و35 حالة.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 81 حالة إصابة جديدة وصفر وفيات، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 468 ألفا و691 حالة، والوفيات إلى 2177.

وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 839 حالة إصابة جديدة، و11 حالة وفاة، ليصل إجمالي حالات الإصابة في المكسيك إلى 5 ملايين و666 ألفا و215 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 323 ألفا و223 حالة.

وفي أوزبكستان، تم الإعلان عن رصد 35 حالة إصابة جديدة، مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 237 ألفا و888 حالة، والوفيات إلى 1637.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 135 ألفا و782 حالة والوفيات إلى 3054 حالة.

وفي الصين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1405 إصابات جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 156 ألفا و143 حالة والوفيات إلى 4638 حالة.

وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24 ألفا و585 حالة والوفيات إلى 853 حالة.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و649 ألفا و430 حالة والوفيات إلى 16 ألفا و758 حالة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 422 ألفا و581 حالة والوفيات إلى 8617 حالة.

وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 773 حالة إصابة جديدة، و6 وفيات ناجمة عنه، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و31 ألفا و739 حالة، والوفيات إلى 8913 حالة.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 154 إصابة جديدة بدون تسجيل وفيات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و525 ألفا و620 حالة، فيما يظل تراكمي الوفيات ثابتا عند الـ30 ألفا و361 وفاة.

وفي الهند سجلت 913 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 43 مليونا و29 ألفا و44 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 521 ألفا و358 حالة وفاة عقب تسجيل 13 حالة جديدة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و519 إصابة و53 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و171 ألفا و165 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 140 ألفا و368 حالة وفاة.

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 12 ألفا و305 حالات إصابة جديدة، و17 وفاة ناجمة عنه، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و899 ألفا و660 حالة، والوفيات إلى 16 ألفا وحالتي وفاة.

وفي فنلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 ألفا و710 حالات إصابة جديدة، و74 وفاة ناجمة عنه، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 901 ألف و336 حالة، والوفيات إلى 3252 وفاة.

وفي التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1658 حالات إصابة جديدة، و3 وفيات ناجمة عنه، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و832 ألفا و289 حالة، والوفيات إلى 39 ألفًا 723 وفاة.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 493 حالات إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 5 ملايين و970 ألفا و 114 حالة، واستقر عدد الوفيات إلى 115 ألفا 345 وفاة.

