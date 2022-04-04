الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار باعتبار مطار برنيس منفذا جويًا لدخول البلاد

وزير الداخلية
وزير الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية، رقم 720 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 185 لسنة 1964 في شأن تحديد الأماكن المخصصة لدخول جمهورية مصر العربية والخروج منها.

جاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1958 بشأن جوازات السفر، وعلى القانون رقم 89 لـ 196 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، والخروج منها وعلى قرار وزير الداخلية رقم 185 لسنة 1964 في شأن تحديد الأماكن المخصصة لدخول جمهورية مصر العربية والخروج منها.

كما جاء القرار بناء على قرار وزير المالية رقم 421 لسنة 2021 باعتبار مطار برئيس الدولي دائرة جمركية، حيث قرر وزير الداخلية إضافة إلى البند ب من المادة رقم 1 من قرار وزير الداخلية رقم 185 لسنة 1964، منفذ جوي هو مطار برنيس الدولي الواقع بمنطقة برنيس على البحر الأحمر.

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