معاينة موقع العثور على جثة سيدة متحللة بمدينة نصر

انتقل فريق من نيابة مدينة نصر اليوم الإثنين، لمعاينة العثور على جثة سيدة متحللة داخل شقتها بمدينة نصر.

ويكثف رجال مباحث القاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة متحللة داخل شقتها بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بالعثور على جثة سيدة بمدينة نصر، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبيَّن وفاة سيدة في العقد الثالث من الرابع، ونقلته سيارة إسعاف الى المشرحة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات بالواقعة.