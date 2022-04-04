الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الأسبوع المقبل.. «خارجية الشيوخ» تناقش العلاقات المصرية مع فرنسا والصين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عفت السادات، اجتماعين الأسبوع المقبل عقب انتهاء الجلسة العامة.

ويعقد الاجتماع الأول يوم الأحد القادم لمناقشة العلاقات المصرية الفرنسية، كما  يناقش الاجتماع الثاني يوم الإثنين " العلاقات المصرية الصينية "بحضور ممثلي الحكومة ".

وكانت اللجنة قد ناقشت عدد من الموضوعات خلال الفترة الماضية حيث عقدت اجتماع ناقشت فيه العلاقات المصرية الروسية، وكذلك العلاقات مع دول القارة الافريقية.

 وأكد أعضاء اللجنة على حرص الدولة المصرية على دعم علاقاتها بكافة دول العالم على كافة المستويات إقليميا وعربيا و دوليا .

لجنة الشئون الخارجية مجلس الشيوخ عفت السادات الجلسة العامة العلاقات المصرية الفرنسية العلاقات المصرية الصينية الحكومة

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