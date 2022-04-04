الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

روسيا: الدفع بالروبل هدفه التحوط من مخاطر التعامل بالدولار واليورو

جريدة الدستور

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف، بأن طلب بلاده الدفع بالروبل يستهدف "التحوط من مخاطر التعامل بالدولار واليورو بعد تقلص الثقة فيهما".

وأشار بيسكوف - في تصريح لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الإثنين - إلى تزايد عدد الدول المتشككة في موثوقية الدولار واليورو، معربًا عن قناعته بأن الدفع بالروبل سيشمل الصادرات الروسية الأخرى، وهو ما سيوسع دور هذا النظام في علاقات روسيا التجارية مع دول العالم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "إن روسيا تأمل في أن يتصرف الجانب الأوروبي وفقًا للمنطق وألا يلحق الضرر بنفسه بسبب مصالح سياسية".

من جهة أخرى، تعهد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، بأن تنضم بلاده إلى جهود إعادة إعمار مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية عقب الحرب.

وخلال اجتماعه مع نائبة رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي والأوروبي-الأطلسي أولجا ستيفانيشينا، قال ديندياس "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله الآن في هذه الأوقات الصعبة، هو أننا سنكون جزءًا من هذا المستقبل من خلال مساعدتكم في إعادة إعمار هذه المدينة وجعلها أفضل وأكثر جمالًا.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن وزير الخارجية اليوناني قوله: إن ما هو واضح حتى وراء دخان قنابل اليوم هو أن أوديسا سيكون لها مستقبل مشرق.

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