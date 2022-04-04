وزيرة التضامن تكشف الهدف من مذكرة التفاهم بين بنك ناصر والأكاديمية العربية

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الإثنين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وقع البروتوكول محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، والدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية، وذلك انطلاقا من رغبة الطرفين في تنمية وتعزيز التعاون المشترك بينهما للاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين في مجالات التعليم والتدريب والخدمات المصرفية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التعاون بين البنك والأكاديمية يهدف إلى تعزيز أطر التعاون بين البنك والأكاديمية، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية الجديدة، خاصة أنها تحذو حذو المنهجية التي تتبعها الدولة نحو الدراسة والبحوث وما تشكله من أهمية للتمور الفكري والإداري، وتعزيز قواعد الحوكمة.

وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى المساهمة الفعالة في إثراء الواجب المجتمعي، من خلال إعداد كوادر من العاملين المؤهلين بشكل علمي ينهض بالبنك، مؤكدة أن تلك البرامج التدريبية تأتى في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان المصري بالتوسع فى التدريب وبناء القدرات والاستثمار في العنصر البشري، وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.

وأوضحت أنه بمقتضى هذه المذكرة سيتم الاستفادة من خبرات الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية المتميزة في مجال تنفيذ العديد من برامج التدريب وبرامج الدراسات العليا المهنية من أجل التعاون معها في مجال التحاق العاملين بالبنك وأسرهم من الدرجة الأولى (الآباء – الأبناء – الأزواج)، في برامج الدراسات العليا المهنية بعروض وأسعار مميزة لهم وذلك من خلال منحهم فرص للالتحاق ببرامج الماجستير المهني (MBA)، وبرامج الدكتوراة المهنية (DBA) في تخصصات "إدارة الأعمال - المصارف - التسويق - الموارد البشرية - الإدارة المالية - الأسواق المالية"، كما سيتم تصميم دورات متخصصة في نواحي المحاسبة والاقتصاد في القطاعات الاقتصادية الواعدة بالاقتصاد، كما سيتم تقسيط مصاريف الدورات للدارسين طبقا لقواعد العمل بالبنك.

