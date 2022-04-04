وكيل «عربية النواب» يدين خرق الحوثيين للهدنة باليمن بعد ساعات من سريانها

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قيام ميليشيا الحوثي بخرق الهدنة الإنسانية، بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة سريانها، حيث استخدمت ميليشيا الحوثي طائرات بدون طيار وقذائف الهاون والمدافع الرشاشة، في انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفي مؤشر خطير على نوايا الحوثيين استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق اليمنيين.

وقال أباظة، فى بيان له اليوم، إن الهدنة في اليمن لقيت ترحيبا كبيرا وواسع النطاق على مختلف الأصعدة اليمنية والعربية والإقليمية والدولية، خاصة ونحن فى شهر رمضان المعظم، مطالبا المجتمع الدولى بسرعة التحرك لمواجهة مثل هذه الأعمال الإجرامية والخطيرة من ميليشا الحوثى الإرهابية، التى تعرقل وبشكل دائم ومستمر جهود الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية سلمية لإنهاء النزاع في اليمن.

وأكد وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الأمر يتطلب التدخل العاجل من المجتمع الدولى، خاصة أن النزاع في اليمن دخل عامه الثامن، وعلى الرغم من المبادرات المتعددة من الحكومة الشرعية والتحالف الدولي بعقد هدنة إنسانية سعيا منهم لإيصال المساعدة الإنسانية والطبية للمدنيين الذين يتعرضون للقصف من قبل الحوثيين، إلا أن جميع المحاولات تقابل في كل مرة بخروقات من قبل الحوثيين، الأمر الذي يكشف عن نواياهم السيئة في ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب اليمني بصفة عامة، والأطفال اليمنيين بصفة خاصة، الذين أصبحوا يعانون من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.