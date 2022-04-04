الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات لشاب ضرب تاجر ملابس فى الشرقية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، شابا بالسجن 5 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالتعدي بالضرب على صاحب محل ملابس والتسبب في إصابته بعاهة مستديمة، صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار دكتور مصطفى بلاسي، رئيس بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

تعود أحداث القضية رقم 10295 لسنة 2021 جنايات أول الزقازيق، ليوم 7 مايو الماضي، عندما تلقى اللواء مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول المدعو رجائي س ع، 33 عامًا، صاحب محل ملابس، مقيم بدائرة قسم أول الزقازيق، مصابًا بجروح قطعية في اليد اليسرى تسببت في حدوث إعاقة عند منتصف الثني عند المفصل السلامي الثاني لإصبع البنصر الأيسر، وإعاقة عند بداية الثني عند المفصل السلامي الأول وتيبس بالمفصل السلامي الثاني للإصبع الأوسط، وإعاقة عند نهاية الثني عند مفصل السلامي الأول، ما خلف لدى المصاب ضعف بالقبضة الحريصة لليد اليسرى تقدر نسبة إعاقتها بـ 20%.

بالانتقال وسؤال المجني عليه اتهم المدعو إسلام م ص ال أ ب، 31 سنة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، بالاعتداء عليه بالضرب عمدًا، وذلك داخل محل خاص بالمجني عليه، إذ حضر المتهم حاملًا سلاحا أبيض (سيف) تعدى به على المجني عليه وأحدث إصابته إثر وجود خلافات سابقة بينهما، وبالعرض على جهات التحقيق أحالت القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

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