الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«ونش» يُنهى حياة عامل فى الغربية

جثة
جثة

لقى عامل مصرعه أثناء عمله، إثر سقوط ونش رفع مواد بناء فوقه من الطابق الرابع بأحد العقارات تحت الإنشاء، بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفنه.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بورد بلاغ بوفاة أحد الأشخاص حال عمله على ونش رفع مواد بناء بدائرة مركز بسيون، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز بسيون مدعومة بسيارة إسعاف وتبين مصرع "شعبان. ا" في العقد الرابع من العمر عقب سقوط ونش لرفع مواد البناء عليه، من الطابق الرابع بعد كسر قاعدة الونش أثناء أعمال البناء ورفع طوب لإحدى الشقق السكنية في الطابق الرابع .

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة نزيف في المخ وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

لبنان يعلن الافلاس.. ما الذي يعنيه ذلك ؟

أخبار فاتتك.. لبنان يعلن الإفلاس وتوقعات بزيادة أسعار الوقود

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

وكيل التعليم بالوادي الجديد يحيل مدرسة ابتدائي للتحقيق

مصرع طالب صدمه جرار زراعى أسفل كوبرى كفر شكر فى القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان