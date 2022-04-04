الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مراجعة لغة انجليزية للصف الرابع الابتدائي 2022 قبل امتحان غدًا

رابعة ابتدائي
رابعة ابتدائي

يبحث العديد من الطلاب عن امتحانات اللغة الانجليزية للصف الرابع الابتدائي 2022، والتي من المقرر أن يخوضها الطلاب بالصف الرابع الابتدائي غدًا الثلاثاء الموافق 5 أبريل، وذلك بعد أن خاضوا امتحان الدراسات والمهارات المهنية اليوم الاثنين.

امتحانات اللغة الانجليزية للصف الرابع الابتدائي 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن بعض الأسئلة المتوقعة فى امتحانات اللغة الانجليزية للصف الرابع الابتدائي 2022، بالإضافة إلى إعلان بعض الاسئلة المتوقعة والتى من المتوقع أن تأتى فى امتحانات الصف الرابع الابتدائي غدًا.

ويستعد الطلاب أيضًا يوم الأربعاء المقبل خوض امتحانات مادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي 2022 بعد أن خاضوا امتحان الدراسات والمهارات المهنية اليوم الاثنين.

 

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وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن نسبة الحضور فى امتحانات الصف الرابع الابتدائي قد تخطت الـ 90%، بالإضافة إلى وجود حضور قوي من الطلاب في اختبارات أبريل التى تضم اختبارين مارس وفبراير على أن تكون امتحانات الفصل الدراسي الثاني كما هى فى مايو المقبل.

وبالتزامن مع قرب اختبارات شهر ابريل لطلاب الصف الرابع الابتدائي يبحث العديد من أولياء الأمور عن طريقة التقييم وهى كالتالى: 

طريقة تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي 2022

-اللون الأزرق يشير إلى أن الطالب قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات (85 إلى 100).

-يشير اللون الأخضر إلى أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85).

-يشير اللون الأصفر إلى أن الطالب في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65).

-يشير اللون الأحمر إلى أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).

وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم الفنى فقد قالت: تستمر حتى 6 أبريل، حيث تستمر امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية في جميع المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية حتى 6 أبريل 2022.

التعليم الفنى المقبل الابتدائية جمهور وزارة التربية امتحانات اللغة الانجليزية للصف الرابع الابتدائي 2022

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