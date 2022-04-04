برلماني عن «الاختيار 3»: يجسد اللحظات المصيرية التي مر بها الوطن

قال النائب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مسلسل الاختيار 3 وغيره من الأعمال الفنية تساهم في دعم صناعة الوعي، ونقل الحقائق للأجيال المقبلة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مسلسل الاختيار 3 من الأعمال الدرامية التي تجسد اللحظات الهامة والمصيرية التي مر بها الوطن، وكيف حاربت الدولة الإرهاب والجماعات التي هددت أمن الوطن ومصير الشعب.

وأوضح "السنباطي"، أن ما تشهده الدولة من نقلة كبيرة في كافة المجالات، يؤكد أنها سارت في الطريق السليم، وانه لولا انقاذ الوطن من مصير فرضته تصرفات الجماعة الارهابية لما وصلنا لعصر الجمهورية الجديدة، ولما حققت الدولة هذه المشروعات القومية الكبرى التي تحقق مستقبل أفضل للأجيال القادمة .

وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية وصلت لمرحلة الاستقرار الحالية، بعد أن بذلت جهود لمواجهة المؤامرات ضدها، والشعب المصري نفسه وقف ضد من حاول اختطاف الدولة المصرية، مضيفا أن هجوم عناصر الجماعة بالخارج على المسلسل امر طبيعي، لان العمل الفني يفضح مخططاتهم ضد الدولة ومؤسساتها، لتحقيق مصلحة الجماعة وليس المصلحة العليا للوطن.

ووجه تحية تقدير لكافة المؤسسات التي وقفت حائط صد ضد محاولات الإضرار بالدولة، وحمت إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو، الثورة التي أنقذت مصر من الفاشية الدينية وحافظت على الهوية المصرية، ساندت تصدي الدولة لقوى الشر والظلام، مؤكدا أنه لا شك أن ثورة 30 يونيو عبرت عن الإرادة المصرية، واستردت الهوية التي كادت الجماعة الارهابية أن تطمسها لتحقق اهدافها الخبيثة.