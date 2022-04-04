«دور الثقافة في التنمية الشاملة».. محاضر بمكتبة الرياينة في الأقصر

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "دور الثقافة في التنمية الشاملة".

وأوضحت وردة إبراهيم مفهوم التنمية الشاملة ودورها في حل مشكلة الفقر والبطالة، وأهدافها بالنسبة للشباب، والتنمية الاقتصادية تعتمد على الثقافة كجزءا أساسيا، كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان"كيفية التعامل مع كبار السن" وأوضح أ.د عبده الضوى أحمد طرق التعامل مع كبار السن وكيفية تقديم الدعم والرعاية لكبار السن.

كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى محاضرة بعنوان"الحضارة وأثرها في الفكر الإنساني". وأوضح عمرو عبد الصبور لا شيء أعظم من فكرة وقد نضجت ولا شيء أعظم من فكرة نلمس ثمراتها على أرض الواقع، فيما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة بعنوان"دور المرأة المصرية فى ثورة ١٩".

وأوضح أحمد محمد دور المرأة المصرية السياسي والاقتصادي والاجتماعي عبر التاريخ وتعليم المرأة حتى المرحلة الجامعية ورفع سن الزواج للنساء إلى ١٦ عامًا، والرجال إلى ١٨ عامًا. ويرجع ذلك لجهود صفية زغلول أم المصريين وكان لها دور مهم فى الحياة السياسية وتأسيس الأحزاب فى هذه الثورة واستشهاد العديد من المناضلات المصريات فى تلك الثورة فداء للوطن وحريته.

نظم بقصر ثقافة الطفل زيارة قافلة الأزهر الشريف للقصر بحضور كل من د. إلهام محمد شاهين الأمين العام المساعد لشؤون الواعظات، وفضيلة الشيخ عمر سيد مدير عام منطقة وعظ الأزهر، ود. سمر محمد حسانى، د. مروة محمد مرسى، حيث عقدت محاضرة بعنوان"تنمية مهارات الطفل ونشأته" وأوضحوا كيفية التعامل مع الطفل وتنمية مهاراته وإحترام عقليته، فيما عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "الدمج التربوي لذوي الاحتياجات الخاصة" وتحدثت أسراء أحمد عن الدمج وأنواعه وعدد ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات في العالم وكيفية دمجمهم مع المجتمع المحيط بهم ودور الدولة في توفير كل الإحتياجات الخاصة بهم، وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة محاضرة بعنوان"ماذا تعرف عن جائزة نوبل" وتحدث أحمد عمران عن جائزة نوبل وسبب تسميتها بهذا الأسم والمجالات التى تمنح فيها الجائزة وبعض الشخصيات العربية الذين حصلوا على جائزة نوبل.

أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد وألقى قصيدتى" بلقيس السمراء، مازال"، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي قصة عن "الحمار العجوز" ألقتها أسماء عبد السلام، ونفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة رسم "هدية عيد الأم" تنفيذ مجموعة من الأطفال رواد المكتبة احتفالاً بيوم الأم، فيما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ هشام النحاس، كما نفذت المكتبة ورشة أشغال يدوية تنفيذ نجوي أبوالفضل، ونفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة رسم حر بإستخدام ألوان خشب والفلوماستر نفذتها صفاء حسن قرشي، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية بعنوان" إعاده تدوير برطمان زجاج" تنفيذ شيماء سعيد.