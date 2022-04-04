كيفية الاستعداد لرمضان في ندوة بـ«الدولي للدراسات الصوفية»

أعلن الاتحاد الدولى للدراسات الصوفية والجمالية، اليوم الأثنين، تنظيم ندوة علمية بمناسبة حلول شهر رمضان تحت عنوان " كيفية الإستعداد لشهر رمضان"، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمركز على "فيسبوك"، حيث يشارك فى الندوة عدد كبير من طلاب المركز والباحثين والمتخصصين فى العلوم الإسلامية والصوفية من عدة دول عربية وإسلامية.

وقدم الاتحاد تهانيه للأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، حيث ينظم المركز عدد من الندوات واللقاءات العلمية خلال هذا الشهر، تتناول هذه اللقاءات العلمية الحديث حول كافة الأمور المتعلقة بشهر رمضان، وكيفية استفادة المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها من هذا الشهر الكريم الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقاً من النيران.

نجح خلال الفترة الأخيرة المركز الدولي للدراسات الصوفية والجمالية في نشر الفكر الديني المعتدل بين الناس، وذلك من خلال المحاضرات العلمية التي يعقدها وينظمها بشكل مستمر الأمر الذي جعله يصبح في مقدمة المراكز البحثية والعلمية التي تنشر المنهج الديني الوسطي في المغرب وجميع أنحاء العالم.