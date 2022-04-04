الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات تكشف ملابسات مصرع طالب في الصف

جثة
جثة

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في مصرع طالب تعرض للغرق بنهر النيل في الصف، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، حيث أكدوا أن الطالب خلال السباحة بنهر النيل تعرض للغرق.

وناظرت جهات التحقيق جثة الطالب، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، وتم إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة الخاصة بتسليم جثة الطالب لأفراد أسرته تمهيدا لدفنها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طالب تعرض للغرق بنهر النيل في الصف، على الفور تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال الجثة، وتبين أن طالب تم تحديد هويته، غرق خلال السباحة بنهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

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