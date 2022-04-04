الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 72 قضية خلال حملة تموينية بالجيزة

حملة تموينية
حملة تموينية

شن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، حملة تموينية لضبط المتهمين بالغش التجاري، وحائزي السلع المغشوشة ومجهولة المصدر، لطرحها للبيع بالأسواق، وإلحاق الضرر بالمستهلكين.

وتمكن رجال المباحث خلال الحملة التي استهدفت عددًا من الأسواق والمحلات التجارية، عن تحرير وضبط 72 قضية تموينية متنوعة بين عدم الإعلان عن الأسعار، وغش تجاري، وحيازة لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى إدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.

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وائل لطفي

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