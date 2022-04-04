الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن طالب لقى مصرعه غرقًا في النيل بالصف

غرقًا
غرقًا

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقًا بنهر النيل في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، بعدما تمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثته، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل في الصف، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طالب تعرض للغرق خلال السباحة وتم تحديد هويته.

وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وبعد عمليات بحث تم انتشال جثته ونقلها إلى المستشفى العام، وبسؤال أفراد أسرته لم يشتبهوا في وفاته جنائيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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