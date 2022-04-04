بولندا تكثف ضغوطها على ألمانيا بشأن العقوبات ضد روسيا

اتهم رئيس الوزراء البولندي، «ماتيوش مورافيتسكي»، اليوم الإثنين، ألمانيا بأنها "أكبر عائق" فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن فرض مزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وبينما انضمت ألمانيا إلى أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على الكرملين في بعض القطاعات، رفضت الدعوات لفرض حظر على واردات الطاقة الروسية التي تساعد في دعم الاقتصاد الألماني، وناشد «مورافيتسكي»، المستشار الألماني «أولاف شولتس» تغيير موقفه إزاء العقوبات.

وقال رئيس الوزراء البولندي المحافظ، في مؤتمر صحفي في وارسو: "ينبغي ألا تكون أصوات الشركات الألمانية، ولا أصوات المليارديرات الألمان- التي ربما تثنيكم الآن عن اتخاذ المزيد من الإجراءات- هي التي تُسمع عاليًا في برلين اليوم".

وأضاف: "إنها أصوات النساء والأطفال الأبرياء، أصوات القتلى هي التي يجب أن يستمع جميع الألمان وجميع السياسيين الألمان إليها".

ووجه "مورافيتسكي"، أيضًا بعض انتقاداته لسلف شولتس، أنجيلا ميركل، وقال: سيدتي المستشارة، لقد التزمت الصمت منذ بداية الحرب.

ومع ذلك، فإن سياسة ألمانيا بالتحديد على مدى 10 أو 15 سنة ماضية هي التي أدت إلى قوة روسيا اليوم، والتي تقوم على احتكارها لبيع المواد الخام".

وأشار مورافيتسكي، إلى أنه حتى الآن، فإن الحكومة الألمانية تضغط على المكابح عندما يتعلق الأمر بفرض الاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات على موسكو.